16歳の飛ばし屋・後藤あいがステップV王手 ツアー史上7人目快挙へ
＜SkyレディスABC杯 3日目◇9日◇ABCゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6675ヤード・パー72＞国内女子下部ステップ・アップ・ツアーの第3ラウンドが終了した。平均飛距離260ヤード超えの16歳・後藤あいが3バーディ・1ボギーの「70」をマーク。トータル5アンダー・単独首位に浮上し、ツアー史上7人目（※）となるアマチュア優勝に王手をかけた。
【写真】頭の位置がすごい！ 後藤あいのぶっ飛びスイング
トータル4アンダー・2位に武尾咲希。トータル3アンダー・3位に東浩子、トータル2アンダー・4位タイにはSky所属の仲宗根澄香、保坂真由、アマチュアの荒木七海が続いた。注目ルーキーの六車日那乃はトータルイーブンパー・9位タイ。同じく新人の青木香奈子はトータル3オーバー・38位タイで3日目を終えた。今大会の賞金総額は4000万円。優勝者には720万円が贈られる。（※）アマチュアによるステップ優勝2010年：高橋恵「ANA PRINCESS CUP」2014年：堀琴音「ABCレディース」2015年：新垣比菜「ラシンク・ニンジニア RKBレディース」2016年：吉本ひかる「ルートインカップ 上田丸子グランヴィリオレディース」2017年：平塚新夢「静ヒルズレディース 森ビルカップ」2024年：都玲華「大王海運レディス」
<ゴルフ情報ALBA.Net>
SkyレディスABC杯 リーダーボード
後藤あい プロフィール＆成績
青木香奈子さんが髪をほどきました【写真】
＜LIVE＞日本勢6人参戦 米女子ツアースコア速報
＜LIVE＞松山英樹が参戦！ 米男子日本大会のスコア速報
【写真】頭の位置がすごい！ 後藤あいのぶっ飛びスイング
トータル4アンダー・2位に武尾咲希。トータル3アンダー・3位に東浩子、トータル2アンダー・4位タイにはSky所属の仲宗根澄香、保坂真由、アマチュアの荒木七海が続いた。注目ルーキーの六車日那乃はトータルイーブンパー・9位タイ。同じく新人の青木香奈子はトータル3オーバー・38位タイで3日目を終えた。今大会の賞金総額は4000万円。優勝者には720万円が贈られる。（※）アマチュアによるステップ優勝2010年：高橋恵「ANA PRINCESS CUP」2014年：堀琴音「ABCレディース」2015年：新垣比菜「ラシンク・ニンジニア RKBレディース」2016年：吉本ひかる「ルートインカップ 上田丸子グランヴィリオレディース」2017年：平塚新夢「静ヒルズレディース 森ビルカップ」2024年：都玲華「大王海運レディス」
<ゴルフ情報ALBA.Net>
SkyレディスABC杯 リーダーボード
後藤あい プロフィール＆成績
青木香奈子さんが髪をほどきました【写真】
＜LIVE＞日本勢6人参戦 米女子ツアースコア速報
＜LIVE＞松山英樹が参戦！ 米男子日本大会のスコア速報