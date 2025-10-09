金谷拓実が1差4位の好スタート 松山英樹34位、石川遼は59位
＜ベイカレントクラシック Presented by LEXUS 初日◇9日◇横浜CC（日本）◇7315ヤード・パー71＞米国男子ツアー日本大会の第1ラウンドが終了した。金谷拓実が5バーディ・2ボギーの「68」をマーク。ツアー初優勝に向けて、3アンダー・4位タイの好スタートを切った。
【写真】すごい…松山英樹組にギャラリーがズラリ
金谷と同じく米ツアーが主戦場の大西魁斗は、1アンダー・19位タイ発進。蝉川泰果、金子駆大はイーブンパー・25位タイにつけた。松山英樹は3バーディ・4ボギーの「73」で回り、1オーバー・34位タイ。中島啓太は2オーバー・42位タイ、石川遼は3オーバー・59位タイで初日を終えた。4アンダー・首位タイにマックス・グレイザーマン、バド・コーリー、ブライアン・キャンベル（いずれも米国）。3アンダー・4位タイには金谷、アダム・スコット（オーストラリア）、ニコライ・ホイガード（デンマーク）ら8人が続いた。今大会の賞金総額は800万ドル（約12億2029万円）。優勝者には144万ドル（約2億1965万円）が贈られる。
