木村拓哉がゴルフ練習場に現れた！ ナイスショットにガッツポーズ 「すぐにでもコースへ行きたくなる」
木村拓哉が自身のインスタグラムを更新。「久々に練習へ…」と記すと、会心のアイアンショットを動画で公開した。
【動画】自らガッツポーズ！ 木村拓哉のナイスショット【本人のInstagramより】
Tシャツにハーフパンツとカジュアルなスタイルで打席に立つ木村。ショットを放つと、ボールの行方を見守り右手でガッツポーズそれでも「やっぱり継続していないと難しいですね…」と反省の言葉をポツリ。「そして、すぐにでもコースへ行きたくなるのは何なんだろう…」とも。この投稿にコメントはできないが、すでに7.2万件を超える「いいね！」がクリックされていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
スピンコントロールも傾斜の読みも完璧 タイガー・ウッズが見せたアプローチにファンは「Greatest Of All Time」と大絶賛！
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
フルパワー381ヤード！ 三隅直人がドラコン世界選手権を連覇、2部門を制する「史上初」の快挙に祝福が殺到！
世界ランキング1位にも輝いたドラコンプロが渾身のスイングでまさかの大ダフリ！ シャフト即折れの衝撃
【動画】自らガッツポーズ！ 木村拓哉のナイスショット【本人のInstagramより】
Tシャツにハーフパンツとカジュアルなスタイルで打席に立つ木村。ショットを放つと、ボールの行方を見守り右手でガッツポーズそれでも「やっぱり継続していないと難しいですね…」と反省の言葉をポツリ。「そして、すぐにでもコースへ行きたくなるのは何なんだろう…」とも。この投稿にコメントはできないが、すでに7.2万件を超える「いいね！」がクリックされていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
スピンコントロールも傾斜の読みも完璧 タイガー・ウッズが見せたアプローチにファンは「Greatest Of All Time」と大絶賛！
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
フルパワー381ヤード！ 三隅直人がドラコン世界選手権を連覇、2部門を制する「史上初」の快挙に祝福が殺到！
世界ランキング1位にも輝いたドラコンプロが渾身のスイングでまさかの大ダフリ！ シャフト即折れの衝撃