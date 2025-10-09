ゴルフシューズで街履き可能!? G/FOREの人気作が融合した『MG4+O2スパイクレス』が快適そう
KOLON FnC JAPAN株式会社から、「G/FORE」の新作シューズのアナウンス。「アメリカ・カリフォルニア発のゴルフライフスタイルブランド『G/FORE』は、9月15日に機能性とファッション性を兼ね備えた革新的なスパイクレス『MG2+O2 SPIKELESS』を発売いたしました」と、同社。
【画像】今月追加された新色の「グリーン」が超素敵！
「本モデルは、G/FOREの２大ベストセラー『MG4＋』と『MG4×2』が誇る快適性と抜群の軽量性を融合させた、まったく新しいハイブリッドモデルです。ゴルフシューズでありながら、街でもリゾートでも履きたくなるファッション性と快適性を両立。トレンドを意識したモノトーン・ニュアンスカラーから、アクティブなコントラストカラーまで、ユニセックスで楽しめる多彩なカラー展開をご用意しています」（同社広報）
「都市生活にもなじむミニマル＆モードなデザイン」や「ゴルフの枠にとどまらない、“街に映える”洗練されたカラーパレット」をテーマに設計されており、その快適性はゴルフだけでなく日常でも活躍すると言い、秘密はトラクションにありそう。柔軟かつシンプルなドーナツ形状のTPUアウトソールで、サイド構造も柔軟に伸縮し、EVAミッドソールは長時間の着用でも負担を軽減するという。
カラーバリエーションはメンズが7色、ウィメンズが3色。いずれも税込53,900円。自宅からティグラウンドまで「履き替えなし」でカジュアルにファッションも楽しみたいゴルファーにはもってこい!?
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ゴルフシューズで街履き可能!? G/FOREの人気作が融合した『MG4+O2スパイクレス』が快適そう
“赤いゼロトルク”がツアーデビュー！ 『スクエア2スクエア』が再び1位に!?【パター売り上げランキング】
荒木優奈、赤い未発表パターの即投入を明言「真っすぐしかいかない」
石川遼、今平周吾も興味津々のオデッセイ新作“レッドパター” ゼロトルクだけでなく「やわらかい」新インサートや引っかけにくさも注目
テーラーメイド『Spider ZT』に左用2種を追加、10月10デビュー
【画像】今月追加された新色の「グリーン」が超素敵！
「本モデルは、G/FOREの２大ベストセラー『MG4＋』と『MG4×2』が誇る快適性と抜群の軽量性を融合させた、まったく新しいハイブリッドモデルです。ゴルフシューズでありながら、街でもリゾートでも履きたくなるファッション性と快適性を両立。トレンドを意識したモノトーン・ニュアンスカラーから、アクティブなコントラストカラーまで、ユニセックスで楽しめる多彩なカラー展開をご用意しています」（同社広報）
「都市生活にもなじむミニマル＆モードなデザイン」や「ゴルフの枠にとどまらない、“街に映える”洗練されたカラーパレット」をテーマに設計されており、その快適性はゴルフだけでなく日常でも活躍すると言い、秘密はトラクションにありそう。柔軟かつシンプルなドーナツ形状のTPUアウトソールで、サイド構造も柔軟に伸縮し、EVAミッドソールは長時間の着用でも負担を軽減するという。
カラーバリエーションはメンズが7色、ウィメンズが3色。いずれも税込53,900円。自宅からティグラウンドまで「履き替えなし」でカジュアルにファッションも楽しみたいゴルファーにはもってこい!?
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ゴルフシューズで街履き可能!? G/FOREの人気作が融合した『MG4+O2スパイクレス』が快適そう
“赤いゼロトルク”がツアーデビュー！ 『スクエア2スクエア』が再び1位に!?【パター売り上げランキング】
荒木優奈、赤い未発表パターの即投入を明言「真っすぐしかいかない」
石川遼、今平周吾も興味津々のオデッセイ新作“レッドパター” ゼロトルクだけでなく「やわらかい」新インサートや引っかけにくさも注目
テーラーメイド『Spider ZT』に左用2種を追加、10月10デビュー