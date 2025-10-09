＜速報＞松山英樹は初日1オーバー 暫定35位でホールアウト
＜ベイカレントクラシック Presented by LEXUS 初日◇9日◇横浜CC（日本）◇7315ヤード・パー71＞米国男子ツアー日本大会の第1ラウンドが進行している。松山英樹は3バーディ・4ボギーの「72」をマーク。1オーバー・35位タイでホールアウトしている。
【LIVE】大ギャラリーの中でショットを放つ松山英樹
前半はイーブンパーで折り返し。後半13番パー4でのバーディでアンダーに潜った。ところが、14番、15番はともにパーオンを逃して2連続ボギー。最終18番パー4はチャンスにつけたが、パットは右に逸れてパーフィニッシュとなった。日本勢最上位は3アンダー・4位タイでホールアウトしている金谷拓実。1アンダー・19位タイに大西魁斗、イーブンパー・25位タイには蝉川泰果、金子駆大、アマチュアの小林大河が続いている。中島啓太は2オーバー・43位タイ。石川遼は3オーバー・59位タイでラウンドを終えている。今大会の賞金総額は800万ドル（約12億2029万円）。優勝者には144万ドル（約2億1965万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜LIVE＞ベイカレントクラシック スコア速報
不変のセッティングで挑む日本決戦 松山英樹は“直線”フェースが好み？
＜LIVE＞日本勢6人参戦 米女子ツアースコア速報
渋野日向子と西郷真央のドライバーの打痕は、どうして位置が違うの？【女子プロの打痕調査】
＜LIVE＞日本勢6人出場 米女子スコア速報
【LIVE】大ギャラリーの中でショットを放つ松山英樹
前半はイーブンパーで折り返し。後半13番パー4でのバーディでアンダーに潜った。ところが、14番、15番はともにパーオンを逃して2連続ボギー。最終18番パー4はチャンスにつけたが、パットは右に逸れてパーフィニッシュとなった。日本勢最上位は3アンダー・4位タイでホールアウトしている金谷拓実。1アンダー・19位タイに大西魁斗、イーブンパー・25位タイには蝉川泰果、金子駆大、アマチュアの小林大河が続いている。中島啓太は2オーバー・43位タイ。石川遼は3オーバー・59位タイでラウンドを終えている。今大会の賞金総額は800万ドル（約12億2029万円）。優勝者には144万ドル（約2億1965万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜LIVE＞ベイカレントクラシック スコア速報
不変のセッティングで挑む日本決戦 松山英樹は“直線”フェースが好み？
＜LIVE＞日本勢6人参戦 米女子ツアースコア速報
渋野日向子と西郷真央のドライバーの打痕は、どうして位置が違うの？【女子プロの打痕調査】
＜LIVE＞日本勢6人出場 米女子スコア速報