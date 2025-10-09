【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの山本由伸は８日（日本時間９日）、本拠地でのフィリーズとの地区シリーズ（５回戦制）第３戦に先発し、４回０／３を６安打３失点で、負け投手となった。

ドジャースは今シリーズ初黒星で、通算２勝１敗となった。

「立ち上がりから、いつもよりもすごく落ち着いて冷静に入れた」と山本。三回までは安打を許さず、ほぼ完璧な投球を続けた。

味方が１点を先制した直後の四回に暗転した。先頭のナ・リーグ本塁打王、シュワーバーに対し、２ボールからの３球目、高めの直球をとらえられた。右翼席上段の屋根を越える飛距離４５５フィート（約１３９メートル）の特大の一発となり、同点に追いつかれた。「外を中心に行く組み立てだったけど、ボールが先行してしまって、３球目のストレートをうまく打たれた」と山本。

シュワーバーは「打った瞬間、ホームランだと思った。ただ、どこに飛んだのかは見ていないよ。最高の気分だった。相手にプレッシャーをかけられる場面は全部いい」と喜んだ。

山本にとっては、この日許した初安打だったが、勢いづいた相手打線を抑えられなかった。その後も連打を浴びるなど、この回計３失点で逆転された。山本は「最少失点で抑えられたら、もっと試合の流れが変わっていた」と悔やんだ。五回も先頭から連打を浴びて、マウンドを降りた。