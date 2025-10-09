加藤清史郎（24）が9日、都内で行われた、主演の「デスノート THE MUSICAL」（東京建物Brillia HALLで11月24日開幕）製作発表に出席。主人公・夜神月をダブルキャストで演じる、渡邉蒼（20）とともに劇中で歌う「デスノート」を生披露した。

15年に都内の日生劇場で世界初演された際、1観客として見ており「見ていた時も、ここに僕が立つと全く、思っていなかった。月…月だよなと、整理に時間がかかった」と率直な思いを語った。

「デスノート THE MUSICAL」は、03年12月から06年5月まで「週刊少年ジャンプ」（集英社）に連載され、映画やドラマ、アニメなど幅広いメディア展開を遂げてきた人気漫画のミュージカル版。15年には韓国でも韓国キャストによる上演を開始。日本で17年、20年に上演されると、韓国でも17、22、23年と再演を重ね、全日程即完売という快挙を遂げ、22年には年間ベストミュージカル作品賞を受賞、23年には4カ月渡るロングラン公演を成功させた。23年には英ロンドンにてコンサートバージョンが上演され、全公演完売と、立ち上げから10年、海外でも高い評価を受けている。

加藤は「僕が小学校から映画化され、日常会話でもジョークが飛んだ作品。月＝加藤清史郎、世界に発信すること、うれしく思います」と意気込んだ。

10年前の自分にかけたい言葉は？ と聞かれると「今は、歌のことを稽古していますけど、頭の中に残るキャッチーな音楽。歌ってみないと、分からない難しさがある。課題がある中、あと1カ月半。『今のうち、歌っておけよ』と、10年前に自分に言いたい…声変わりも挟んでいるんですけど」と言い、笑った。

渡邉は「一番に思い出したのは、父が数年前『お前は絶対、月をやれると思うんだ』と言っていた。ちょっと作品がデカすぎるから『僕、頑張るね』と言っていた。清史郎くんと同じで怖いと思ったが、父が『大丈夫』と言ってくれた。1番、身近に待ってくれている人のために全力で頑張りたい」と意気込んだ。

この日はL役の三浦宏規（26）、弥海砂役の鞘師里保（27）、夜神粧裕役のHUNNY BEEリコ（19）、死神レム役の濱田めぐみ（53）、死神リューク役の浦井健治（44）、夜神総一郎役の今井清隆（67）も登壇した。