¡Ö¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡×À¾ÈªÂç¸ã¡¡ÂçÀ¾Î®À±¤á¤°¤êWEST¾®ÂíË¾¤Ë¥¸¥§¥é¥·¡¼¡Ö¤¨¡¢¤É¤¦¤¤¤¦´Ø·¸¡©¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡×¤ÎÀ¾ÈªÂç¸ã¡Ê£²£¸¡Ë¤¬¡¢£¹ÆüÊüÁ÷¤ÎÀ¸¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë£Ö£Ô£Ò½Ð±é¡£¤Ê¤Ë¤ï¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦ÂçÀ¾Î®À±¡Ê£²£´¡Ë¤È¤Î´Ø·¸¤ò¤á¤°¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¡Ö£×£Å£Ó£Ô¡¥¡×¤Î¾®ÂíË¾¡Ê£²£¹¡Ë¤Ë¼»ÅÊ¤·¤¿¡£
¡¡À¾Èª¤Ï¡¢¹â¹»¤Î¡Ö°ì·Ý¤ËÆÃ²½¤·¤¿¿Í¤¬Æþ¤ì¤ë¥³¡¼¥¹¡×¤Ç£³Ç¯´Ö¡¢¾®Âí¤ÈÆ±¤¸¥¯¥é¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Î¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ê¾®Âí¤Î°¦¾Î¡Ë¤Ï¹â¹»À¸¤Î»þ¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¹¥Û¥ó¥Þ¤Ë¡£¥â¥Æ¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¾¯½÷Ì¡²è¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤¢¤ÎÄ¹¿È¡Ê£±£¸£´¥»¥ó¥Á¡Ë¤¬À©ÉþÃå¤Æ¥¹¥é¡Á¥Ã¤Æ¤³¤¦¡Ê¶µ¼¼¤Ë¡ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ó¤Î¡£¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Á¡×
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËÀ¾Èª¤Ï¿ÈÄ¹£±£¶£°¥»¥ó¥ÁÂæ¡£¾®Âí¤È¤ÏÊü²Ý¸å¡¢°ì½ï¤Ë¥¿¥³¾Æ¤¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤¿¡£¡ÖÃçÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢ÌÌÅÝ¤ß¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¡×¤È¤¤¤¦¾®Âí¤Ë¡¢À¾Èª¤Ï¤³¤ó¤Ê¥¯¥ì¡¼¥à¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡ÖËÍ¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂçÀ¾Î®À±¤¬¥¹¥´¥¤¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÉÕ¤¹ç¤¤¤âÄ¹¤¯¤Æ¡Ä¡£¤Ê¤ó¤«¡¢¤Î¤ó¤Á¤ã¤ó¤È¤º¤Ã¤ÈÎ®À±¤¬Ãç¤¤¤¤¡£¤ª·»¤Á¤ã¤óÅª¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¸«¤ë¤È¡¢¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È»£¤Ã¤Æ¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤´Ö¤Ë¡Ä¡£²ù¤·¤¤¡£¤¨¡¢¤É¤¦¤¤¤¦´Ø·¸¡©¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¾®Âí¤ÏÂçÀ¾¤È¤Î´Ø·¸¤ò¡ÖÃçÎÉ¤·¤Ç¤¹¤Í¤§¡£¤Ê¤Ë¤ï¡Ê¥á¥ó¥Ð¡¼Æâ¡Ë¤Ç°ìÈÖ¤¯¤é¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤«¤¿¤äÀ¾Èª¤Ï¡ÖÌÌÅÝ¤ß¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¡¢¾®Âí¤ÏàÂçÀ¾°¦á¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
¡ÖÎ®À±¤Ï¤â¤¦¡Ê½êÂ°»öÌ³½ê¤Ë¡ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡££±£°ºÐ¤È¤«¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Îº¢¤«¤éà¤¦¤ï¤¡Äï¤Ç¤¤¿¡ªá¤Ã¤Æ¡£¤½¤Ã¤«¤é£±£³¡Á£±£´Ç¯¡¢¤º¤Ã¤ÈÄï¤Î¤Þ¤Þ»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤éº£¤À¤Ë°¦¤Ç¤Æ°¦¤Ç¤Æ¡Ä¡×
¡¡¾®Âí¤¬¥É¥é¥Þ½Ð±é¤Ê¤É¤Ç»¨»ï¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¤È¡¢ÂçÀ¾¤Ï¤½¤ÎÇã¤Ã¤¿»¨»ï¤È¤È¤â¤Ë¼«»£¤ê¤·¡¢¡Ö½Ð¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤ÈÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢Ëè²ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬ÂçÀ¾¤Ï¡Öº£Æü¤³¤ó¤Ê¤â¤Îºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤è¡×¤È¼«¿æ¤·¤¿¿©»ö¤Î¼Ì¿¿¤Þ¤ÇÁ÷¤ë¤Û¤É¡£¾®Âí¤Ï¡Ö¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤ä¤Ê¤¡¡×¤ÈÊÖ¿®¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢ÂçÀ¾¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£