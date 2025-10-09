【小林至教授のマネーボールQ&A】#10

【Q＆A】引退試合・引退セレモニーの裏話…やる、やらないの線引き、球団と選手の収益は？

【Q】セ・パともに11日から始まるクライマックスシリーズ（CS）。ファーストステージは2位球団、ファイナルステージはリーグ優勝球団が主催し、収益はすべて主催球団に入る。球界では「金のなる木」といわれているが、実際の収入はどれくらいなのか。

【A】 CSは球団経営にとって、まさに「短期決戦の収穫祭」です。ファイナルを主催する阪神とソフトバンクはいずれも人気球団で、わたしの試算では、1試合の売り上げは4億円前後になりそうです。

内訳は、チケット収入が2.5億〜3億円、飲食・物販・駐車場、スポンサー、放映権も通常の倍増。支出は1億円程度で純利益は3億円。フルで6試合行えば18億円前後の純増ということになります。

レギュラーシーズンの売り上げは、これもわたしの試算ですが、1試合平均1億5000万円、純利益は1億円程度。つまりCSは、通常の3倍効率の「金のなる木」なのです。

ビジター球団は赤字です。収入はグッズのライセンス料程度で、主催球団が60人分の遠征費・宿泊費を負担しても、3位球団がファイナルまで勝ち上がると最大2000万円程度の赤字を抱えます。ファンは盛り上がるが、フロントには痛みが伴う──これが「3位球団の宿命」です。

それでもCSが手放せないのは、この巨額の収益構造にあります。はじまりは、球界再編の危機が迫る2004年。観客動員に苦しむパ・リーグが起死回生策としてCSの前身となるプレーオフを導入したのです。これに対し、セは「プレーオフはちゃぶ台返し」「ペナントが水泡に帰す」と猛反発し、日本シリーズの対戦拒否論まで飛び出しました。ところが、蓋を開けてみれば消化試合は激減、空席だらけだったスタンドは熱狂の渦。一発勝負に懸ける選手の集中力がファンを魅了したのです。その成功を受け、セも07年に追随。さらに同年、セ・リーグ優勝の巨人がファイナルで敗退したのを機に、翌年から1勝アドバンテージ制が導入され、現行のフォーマットが整いました。

こうして“毒まんじゅう”をのみ込んだ経緯がある以上、ゲーム差がいくら離れても中止論やアドバンテージ拡大には至らない。

実際、17年に広島が2位阪神に10ゲーム差をつけて優勝した際も議論は起きましたが、制度はそのまま据え置かれました。もともと大量ゲーム差での優勝や、3位球団の日本一は「織り込み済み」だったのです。

改革があるとすれば、ファンがそっぽを向き、スタンドが空席だらけになった時。その時こそ、12球団に危機感が芽生え、具体的な改定案が浮上するでしょう。

（小林至／桜美林大学教授）