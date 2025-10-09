※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

非常勤講師の岡田は、赴任初日から自慢話を繰り返し、授業でもやりたい放題。ちやほやされる実習生・川合や彼女に好意を寄せる三村の存在に苛立ちを募らせ、ついには川合に辛辣な言葉を浴びせる。さらに川合に彼氏がいると知った岡田は怒りをさらに強め、自身の彼氏に結婚を迫って「私のほうが幸せ」と思い込む始末。さらに音楽と無関係な抜き打ちテストを行い、生徒を困惑させるが、結果は散々。怒りに震える岡田はいつも以上に厳しい指導を行い、その授業中に体調を崩す生徒が現れ――。



■生徒が倒れそうでも知らん顔!?

■講師のひどい態度に我慢の限界…！■心配して付き添ってくれた川合に生徒は…授業中に体調を崩した生徒の友人が、必死に岡田へ助けを求めます。しかし無視されたうえに、返ってきたのは「自分の判断で保健室にでも行けばいいでしょ！」という怒鳴り声。友人は悔しさと怒りで涙がこぼれそうになります。そんな中、保健室へ向かう生徒を見かけた川合が駆け寄り、付き添うことに。生徒は川合に相談することができるのでしょうか――。(スズ)