結成１０年未満の若手お笑いタレントの登竜門「令和７年度ＮＨＫ新人お笑い大賞」の本選（２６日、ＮＨＫ大阪ホール）出場者８組が９日、同局で発表され、出場順の抽選会に参加した。

Ａブロックは出番順で、マイスイートメモリーズ、金の国、ｃａｃａｏ、家族チャーハン。Ｂブロックは豪快キャプテン、四千頭身、生姜猫、ヨネダ２０００に決定。各ブロックを勝ち抜いた２組が決勝戦で優勝者を決める。

全組本選出場は初めてのフレッシュな大会。ｃａｃａｏ・浦田スタークは「キングオブコント以外で初めて決勝に進出できたので、今回優勝を目指して頑張りたい」と意欲を語った。家族チャーハンの江頭は「公共放送なので、全国津々浦々の皆さんに優勝を見届けていただいて、国民的な芸人になりたい。大河ドラマとかも出たい！」とアピールした。

８組中６組が吉本興業所属。ワタナベエンターテインメントの金の国・渡部おにぎりは「吉本の皆さんは、プロ野球で言うとジャイアンツ。僕はベイスターズファンでいつも挑戦する形で臨ませてもらっているんですけど、憧れだけじゃ勝てないので、今回だけは憧れるのをやめます」と、ドジャース・大谷翔平投手がＷＢＣ日本代表で語った名言を引用し、対抗心を燃やした。相方の桃沢健輔は「抽選って、大阪とか吉本の人だからみんなどうせボケんだよなってグチっていました」と、舞台裏を明かした。