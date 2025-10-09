85V型＜HV1ライン＞

シャープは、mini LEDテレビの新ラインアップ「AQUOS HV1ライン」などの発売を記念し、テレビの対象機種と4Kレコーダーのセット購入で最大50,000円をキャッシュバックする「エンタメおまかせ AQUOSキャッシュバックキャンペーン」を10月8日から開始した。

10月8日から12月22日までの購入期間中に対象テレビを購入し、キャンペーンサイトで申請を行なうと、テレビ機種に応じた金額がキャッシュバックされる。対象の4Kレコーダーをセットで購入すると、キャッシュバック額に10,000円が上乗せされ、最大50,000円となる。

応募期間は10月14日から2026年1月26日16時59分まで。応募時には購入レシートか領収書、テレビ本体背面ラベル、レコーダー保証書の画像提出が必要となる。テレビとレコーダーは購入日が異なっていても応募可能だが、いずれもキャンペーン期間内の購入が条件。

対象機種とキャッシュバック額は以下の通り。

キャッシュバックの受け取り方法など詳細はキャンペーンページを参照のこと。