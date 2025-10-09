豪ドル、NZドルは対ドル、対円でしっかり＝オセアニア為替概況



直近のドル高が一服。豪ドルドルは今週0.6620台から昨日午後に0.6550台を付けたが、昨日海外市場で反発。さらに東京市場に入ってドル全般の軟調地合いもあり0．66台を回復している。

豪ドル円は円安を受けた上昇が継続。昨日海外市場で100円台半ばまで上昇。今日も上昇が続き100円83銭を付けた。



昨日のNZ準備銀行（中央銀行）による0.5％利下げを受けて0.5790台から0.5730台を付けたNZドルドルは、その後の反発が継続。今日の午後には0.5800台を付けている。

対円も昨日の下げが反発し、さらに上昇。昨日はNZ中銀後に88円30銭前後から87円40銭台へ売りが出た。その後円安もあって海外市場で下げ分を解消。今日も上昇が続き88円50銭台まで上値を伸ばしている。



＊今週の主なオセアニア経済指標

豪州

10/07 08:30 Westpac消費者信頼感指数 （10月）結果 -3.5％ 前回 -3.1% （前月比）



NZ

10/08 10:00 NZ中銀政策金利 （10月） 結果 2.5％ 予想 2.75% 前回 3.0% （NZ中銀政策金利）



