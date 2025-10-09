ＭｒＭａｘ、今期経常を7％上方修正、配当も2円増額

ミスターマックス・ホールディングス <8203> [東証Ｐ] が10月9日後場(15:00)に決算を発表。26年2月期第2四半期累計(3-8月)の連結経常利益は前年同期比29.7％増の29.1億円に伸び、従来予想の24億円を上回って着地。

併せて、通期の同利益を従来予想の41億円→44億円(前期は37.8億円)に7.3％上方修正し、増益率が8.4％増→16.3％増に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の連結経常利益は前年同期比3.1％減の14.8億円に減る計算になる。



業績好調に伴い、期末一括配当を従来計画の25円→27円(前期は23円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である6-8月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比16.9％増の16.2億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の3.8％→3.9％とほぼ横ばいだった。



会社側からの【修正の理由】

2026年2月期におきまして、米の供給不足による価格高騰が社会問題となる中、銘柄米から備蓄米まで幅広く品揃えした結果、米の売上は大幅に増加し、集客の向上にも貢献しました。加えて、物価高騰に対応した値下げ企画も好調に推移し、営業収益は前回予想を上回る見通しとなりました。また、荒利益高の増加が経費増を補った結果、営業利益、 経常利益、当期純利益も前回予想を上回る見通しとなりました。このため、2025年4月10日に公表しました2026年2月期の連結業績予想を上記の通り上方修正いたします。



当社の配当方針は、会社の経営成績及び財政状態並びに今後の見通し等を総合的に勘案しながら、配当性向30％を目途に配当を行う方針としております。親会社株主に帰属する当期純利益から減損損失などの一時的な損益（税金費用控除後）を控除した利益額を基準として配当額を算出しております。2026年2月期の期末配当予想につきましては、１．に記載の通り業績予想を修正したことから、前回発表の予想から2円増額し、一株当たり27円に修正いたします。

