¾®Àô¥Ñ¥Ñ¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤«¤é¸«¤¨¤¿Ž¢¹â»Ô·à¾ìŽ£¤Îº£¸å
2001Ç¯¤ÎÁíºÛÁª¤Ç·àÅª¤Ê¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¾®Àô½ã°ìÏº¸µ¼óÁê¡Êº¸¡Ë¤È¡¢2025Ç¯¤ÎÁíºÛÁª¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¡Ê»£±Æ¡§º¸¼Ì¿¿¡¦Èø·ÁÊ¸ÈË¡¢±¦¼Ì¿¿¡¦JMPAÂåÉ½»£±Æ¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¡Ö¾®ÀôÀûÉ÷¡×¤½¤·¤Æ¡ÖÀ¶ÏÂ²ñ»ÙÇÛ¡×¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤¿2¿Í¤Î¡È¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¡É
À¯¼£»Ë¤Ë¤Ï±ý¡¹¤Ë¤·¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÀ¯¼£·à¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£10·î4Æü¤ÎÁíºÛÁªµó¤Ç¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¤¬¾¡Íø¤·¡¢º£Ç¯·ëÅÞ70Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¼«Ì±ÅÞ¤Ë½é¤Î½÷ÀÁíºÛ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï24Ç¯Á°¤Ë¤â¡¢º£²ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¡È¥É¥é¥Þ¡É¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¡£¹â»Ô»á¤ÈÁíºÛ¤ÎºÂ¤òºÇ¸å¤Þ¤ÇÁè¤Ã¤¿¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÎÓ¿å»ºÁê¤ÎÉã¡¢¾®Àô½ã°ìÏº»á¤ÎÀ¯¸¢¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤¿2001Ç¯4·î¤ÎÁíºÛÁª¤À¡£
2¿Í¤ÎÀ¯¼£²È¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤È¤Ï²¿¤«¡£¤½¤³¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¹â»Ô»á¤¬Êâ¤ß¤¦¤ëº£¸å¤ÎÅ¸³«¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¹â»Ô»á¤È¿Ê¼¡Ïº»á¤ÎÌÀ°Å¤òÊ¬¤±¤¿ÅÞ°÷É¼
¤Þ¤µ¤Ë·àÅª¤ÊÁíºÛÁª¤È¤¤¤¨¤¿¡£º£²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤Ï¡¢¹â»Ô»á¤¬1²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿µÄ°÷É¼¤Ï64É¼¤Ç¡¢¿Ê¼¡Ïº»á¤Î80É¼¤äÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¤Î72É¼¤ËµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÅÞ°÷É¼¤Ï¹â»Ô»á¤¬119É¼¤Ç¡¢¿Ê¼¡Ïº»á¤Î84É¼¡¢ÎÓ»á¤Î62É¼¤ò¾å²ó¤ê¡¢¿Ê¼¡Ïº»á¤È¹â»Ô»á¤¬·èÁªÅêÉ¼¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£
·èÁªÅêÉ¼¤Ç¥«¥®¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢¤Ç1°Ì¤Î¸õÊä¤¬1É¼¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÅÞ°÷É¼¤À¤Ã¤¿¡£4ÆüÃëÁ°¤Ë¤Ï¡Ö¿Ê¼¡Ïº»á vs. ¹â»Ô»á¡×¤ÎÀï¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¹â»Ô»á¤¬36É¼¡¢¿Ê¼¡Ïº»á¤¬11É¼¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÌäÂê¤ÏµÄ°÷É¼¤Ç¡¢¤â¤·¹â»Ô»á¤¬¿Ê¼¡Ïº»á¤è¤ê¤â¾¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÅÞÆâ´ðÈ×¤Î¼å¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£·èÁªÅêÉ¼¤Ç¹â»Ô»á¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿ÅÞ°÷É¼¤Ï149É¼¤Ç¡¢145É¼¤Î¿Ê¼¡Ïº»á¤ò4É¼¾å²ó¤Ã¤¿¡£¶Ïº¹¤Ê¤¬¤é¤³¤Î¾¡Íø¤Î°ÕÌ£¤Ï¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤¡£
¤½¤ÎºÇÂç¤Î¸ùÏ«¼Ô¤ÏËãÀ¸ÂÀÏº¸µ¼óÁê¤À¤Ã¤¿¡£ËãÀ¸»á¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¤½¤ÎÂÖÅÙ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤»¤º¡¢Åê³«É¼Á°Æü¤Ë¤Ï¿Ê¼¡Ïº»á¤äÌÐÌÚÉÒ½¼Á°´´»öÄ¹¤â¡ÖËãÀ¸·Ø¤Ç¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£·ë²ÌÅª¤Ë¿Ê¼¡Ïº»á¤Ë¤Ï¡È¼ý³Ï¡É¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÐÌÚ»á¤Ë¤Ï¡ÈÂçËºî¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÌÐÌÚ»á¤ÎÂ¦¶á¤Ç¤¢¤ëÎëÌÚµ®»Ò»á¤¬¹â»Ô¿·¼¹¹ÔÉô¤Ç¹Êó°Ñ°÷Ä¹¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¡¢ÌÐÌÚ»á¼«¿È¤Ï¹â»ÔÀ¯¸¢À®Î©¤ÎºÝ¤Ë³°Áê¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¤âÀ¯Ä´²ñÄ¹¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¡£¹â»Ô»á¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ö2¡¦3°ÌÏ¢¹ç¡×¤Ê¤é¤Ì¡Ö1¡¦4¡¦5°ÌÏ¢¹ç¡×¤¬¡¢ËãÀ¸»á¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ëÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¤Ã¤¿¡£
24Ç¯Á°¤Ë¿á¤¹Ó¤ì¤¿¡Ö¾®ÀôÀûÉ÷¡×¤ÎÆâ¼Â
¾®Àô½ã°ìÏºÀ¯¸¢¤ÎÃÂÀ¸¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿ÅÄÃæ¿¿µª»Ò¸µÊ¸Éô²Ê³ØÁê¡Ê»£±Æ¡§Èø·ÁÊ¸ÈË¡Ë
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢01Ç¯4·î¤ÎÁíºÛÁª¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¡£Åö»þ¡¢¹ñÌ±¤ËÉÔ¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¿¹´îÏ¯¸µ¼óÁê¤¬Âà¿Ø¤·¡¢¤½¤Î¸å¿Ê¤È¤·¤Æ½ã°ìÏº»á¤¬¼ê¤òµó¤²¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¹ñÃæ¤Ë¡Ö¾®ÀôÀûÉ÷¡×¤¬¿á¤¹Ó¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÅÄÃæ¿¿µª»Ò¸µÊ¸Éô²Ê³ØÁê¤À¤Ã¤¿¡£
ÅÄÃæ»á¤Ï¡¢1998Ç¯¤ÎÁíºÛÁª¤Ë½ÐÇÏ¤·¤¿¸Î¡¦¾®Þ¼·Ã»°¸µ¼óÁê¡¢¸Î¡¦³á»³ÀÅÏ»¸µ´´»öÄ¹¡¢½ã°ìÏº»á¤Î3¿Í¤ò»Ø¤·¤Æ¡ÖËÞ¿Í¡¢·³¿Í¡¢ÊÑ¿Í¡×¤ÈÙèÙé¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ01Ç¯¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤Ï¡¢¿¿µª»Ò»á¤¬¡Ö¡ÈÊÑ¿Í¡É¤ÎÀ¸¤ß¤ÎÊì¤Ç¤¹¡×¤È½ã°ìÏº»á¤È¤Î´Ø·¸¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Åö»þ¡¢2¿Í¤¬³¹Àë¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¸½¤ì¤¿½ÂÃ«±ØÁ°¤Î¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¸òº¹ÅÀ¤Ë¤Ï¡¢¿ÈÆ°¤¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤Â¿¿ô¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
½ã°ìÏº»á¤Î¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ò¤Ö¤Ã²õ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë¤â¡¢¹ñÌ±¤Ï¿ì¤¤¤·¤ì¤¿¡£¹ñÌ±Åª¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤ÎÃæ¤ÇÅÞ°÷É¼¤ÎÈæ½Å¤Ï3ÇÜ¤ËÁý¤ä¤µ¤ì¡¢³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢¤Ç¾¡¼ÔÁí¼è¤êÊý¼°¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢½ã°ìÏº»á¤Ï41ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç1°Ì¤òÀê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¸«¤Æ¡¢3¥«·î¸å¤Ë»²±¡Áª¤ò¹µ¤¨¤¿µÄ°÷É¼175É¼¤¬¡¢½ã°ìÏº»á¤ËÅê¤¸¤é¤ì¤¿¡£4·î26Æü¤Ë¾®Àô½ã°ìÏºÀ¯¸¢¤¬È¯Â¤·¡¢»ýÏÀ¤ÎÍ¹À¯Ì±±Ä²½¤Ê¤É¤Î¹½Â¤²þ³×¡¦µ¬À©²þ³×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
Åö»þ¤ÎÆüËÜ¤Ï¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤ò·Ð¸³¤·¡¢·ÐºÑÀ®Ä¹¿®¶Ä¤Î¸«Ä¾¤·¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¹ñÌ±¤Ï¡¢À¤¤ÎÃæ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¶¯¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÃÂÀ¸¤òÇ®Ë¾¡£¤½¤ì¤Ë±þ¤¸¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¾®ÀôÀ¯¸¢¤È¤¤¤¨¤ë¡£
01Ç¯5·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿NHK¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Æâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤¬81¡ó¤È¶Ë¤á¤Æ¹â¤«¤Ã¤¿¡£Á°·î¤Î¿¹Æâ³Õ¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï¤ï¤º¤«7¡ó¤Ë¤¹¤®¤º¡¢Ê¸»ú¤É¤ª¤ê¡ÖÃ«¿¼¤±¤ì¤Ð»³¹â¤·¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Åö»þ¤Ë»÷¤¿¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÀ¯¼£¤ÎÆ°¤¤ò¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ïº£¡¢ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹â»Ô»á¤Ï¹ñÌ±¤Ë¿Íµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÞÆâ¤Î»Ù»ý´ðÈ×¤Ï¼å¤«¤Ã¤¿¡£·èÁªÅêÉ¼¤Ç¤Ï¿Ê¼¡Ïº»á¤Ë¿ûµÁ°Î¸µ¼óÁê¤È´ßÅÄÊ¸ÍºÁ°¼óÁê¤¬¶¨ÎÏ¤·¤¿¡£Èà¤é¤ÏºòÇ¯¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤Î·èÀïÅêÉ¼¤ÇÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤ò±þ±ç¤·¡¢1²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤Ç¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¹â»Ô»á¤òÇÔËÌ¤µ¤»¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Ï¹â»Ô»á¤¬µÕÅ¾¾¡Íø¤·¤¿¡£01Ç¯¤ÎÁíºÛÁª»þ¤Î½ã°ìÏº»á¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¡È3ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¡É¤Ç¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¶¯ÎÏ¤Ê¡È½õ¤Ã¿Í¡É¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤â¡¢½ã°ìÏº»á¤È¹â»Ô»á¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡£ËãÀ¸»á¤Î¶¨ÎÏ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¹â»Ô»á¤ÏµÄ°÷É¼¤ò³Í¤ì¤º¡¢ÇÔËÌ¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
ÁíºÛÁªÁ°¤Î¹ñÀ¯Áªµó¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤¬Âç¤¤¯µÄÀÊ¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤âÆ±¤¸¤À¡£¼«Ì±ÅÞ¤Ï¿¹À¯¸¢²¼¤Î00Ç¯¤Î½°±¡Áª¤Ç271µÄÀÊ¤«¤é38µÄÀÊ¸º¤Î233µÄÀÊ¤È¤Ê¤ê¡¢Ã±ÆÈ²áÈ¾¿ô¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤À¡£ÀÐÇËÀ¯¸¢²¼¤Î24Ç¯¤Î½°±¡Áª¤Ç¤Ï56µÄÀÊ¸º¤Î191µÄÀÊ¤È¤Ê¤ê¡¢¼«¸ø¹ç¤ï¤»¤Æ¤â²áÈ¾¿ô¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£25Ç¯¤Î»²±¡Áª¤Ç¤â¼«Ì±ÅÞ¤Ï13µÄÀÊ¸º¤é¤·¤Æ39µÄÀÊ¤È¤Ê¤ê¡¢Í¿ÅÞ¤Ï¤È¤¦¤È¤¦½°»²Î¾±¡¤Ç²áÈ¾¿ô¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¹ñÌ±¤Ë¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤â2¿Í¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡£JNN¡Ê¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Ë¥å¡¼¥¹¡¦¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡Ë¤¬10·î4Æü¤È5Æü¤Ë¹Ô¤Ã¤¿À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢66¡ó¤¬¹â»Ô»á¤Ë¡Ö´üÂÔ¤¹¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£10·î4Æü¤«¤é6Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¶¦Æ±ÄÌ¿®¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀ¯ÅÞ»Ù»ýÎ¨¤Ï33.8¡ó¤Ç¡¢Á°²ó¤«¤é10.3¥Ý¥¤¥ó¥È¤âÄ·¤Í¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡È¹â»Ô¿Íµ¤¡É¤Î³Ë¤ÏÀ¯ºöÎÏ¤À¡£Á°½Ò¤ÎJNN¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¹â»Ô»á»Ù»ý¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡ÖÀ¯ºöÎÏ¡×¤¬¥È¥Ã¥×¤òÀê¤á¤¿¡£
Éü³è¤·¤¿¡ÖÀ¶ÏÂ²ñ»ÙÇÛ¡×¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¡È»þÂå¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¡É
¹ñÌ±¤Ë¤ÏÉÔ¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¿¹´îÏ¯»á¤À¤¬¡¢¾®Àô½ã°ìÏº»á¤â¹â»Ô»á¤â¡Ö¿¹¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¡×¤ÎÂ¦ÌÌ¤ò»ý¤Ä¡Ê»£±Æ¡§Âç¶ùÃÒÍÎ¡Ë
¼«Ì±ÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©·ÑÂ³¤ò¤á¤°¤ë¶¨µÄ¤¬ÉÔÄ´¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÄÇ½À¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âº£·î¸åÈ¾¤Ë³«¤«¤ì¤ëÎ×»þ¹ñ²ñ¤Ç¹â»Ô»á¤¬¼óÈÉ»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤ë²ÄÇ½À¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡¢21Ç¯10·î¤Î´ßÅÄÀ¯¸¢¤ÎÃÂÀ¸¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤óÃæÃÇ¤·¤¿¡ÖÀ¶ÏÂ²ñ»ÙÇÛ¡×¤ÎÉü³è¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
00Ç¯4·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¿¹À¯¸¢¤Ï1Ç¯¤ÎÃ»Ì¿¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ò½ã°ìÏº»á¤¬·Ñ¤®¡¢Âè1¼¡°ÂÇÜÀ¯¸¢¡¢Ê¡ÅÄÀ¯¸¢¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£ÅÓÃæ¤ÇËãÀ¸À¯¸¢¤ÈÌ±¼çÅÞÀ¯¸¢¤ò¶´¤ó¤Ç¡¢12Ç¯12·î¤ËÂè2¼¡°ÂÇÜÀ¯¸¢¤¬ÃÂÀ¸¡£¤½¤Î¸å·Ñ¤Ç¤¢¤ë¿ûÀ¯¸¢¤Þ¤Ç¡¢¡ÖÀ¶ÏÂ²ñ»ÙÇÛ¡×¤Ï17Ç¯2¥«·îÂ³¤¤¤¿¡£
¹â»Ô»á¤Ï96Ç¯¤Ë¼«Ì±ÅÞÆþ¤ê¤·¤¿¸å¡¢À¶ÏÂ²ñ¡Êµì°ÂÉôÇÉ¡Ë¤ËÆþ²ñ¤·¤¿¡£À¯³¦Æþ¤ê¤¹¤ëÁ°¤Ë½êÂ°¤·¤¿·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÆÀ¤¿ÀÐÀî¸©¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ç¡¢¿¹»á¤Î¡È¤Ä¤Æ¡É¤òÍê¤Ã¤¿¡£½ã°ìÏº»á¤â¹â»Ô»á¤â¶¦¤Ë¡Ö¿¹¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¡×¤Ç¡¢2¿Í¤ÏÅÄÃæ»á¤äËãÀ¸»á¤È¤¤¤¦¡ÈÍÜ¿Æ¡É¤òÆÀ¤Æ¥¹¥¿¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¾®ÀôÀ¯¸¢¤ÏÍ¹À¯Ì±±Ä²½¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¡¢¸ÛÍÑ²þ³×¤Ê¤É¤Îµ¬À©´ËÏÂ¤ò¼¡¡¹¤È¼Â¸½¡£ÆüËÜ¼Ò²ñ¤ò¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤¨¤¿¡£¡Ö¶¯¤¤ÆüËÜ¡×¤ò¶«¤Ö¹â»Ô»á¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆüËÜ¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£¾®Àô»þÂå¤ÈÆ±¤¸¡È»þÂå¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¡É¤ËÆüËÜ¤Ïº£¡¢¤¿¤¿¤º¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ê°ÂÀÑ ÌÀ»Ò ¡§ ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë