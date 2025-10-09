台風23号はいまどこに？

気象庁によりますと、台風23号は、きょう（９日）午後０時には日本の南にあって、１時間におよそ２０キロの速さで北北西へ進んでいます。

【画像を見る】台風23号発生 3連休前後に日本列島沿岸部を西から東へ進む予測 九州の南→東海道沖のコースか？

中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２０メートル、最大瞬間風速は３０メートルで、中心から半径２２０キロ以内では、風速１５メートル以上の強い風が吹いています

今後の進路については【画像①】の通りとなっています。

【詳しい気象情報】（目次）

① 台風23号 今後の進路は？

② 雨と風はどうなる？ 気象予報士解説

③ ９日（木）雨と風のシミレーション

④ １０日（金）雨と風のシミレーション

⑤ １１日（土）雨と風のシミレーション

⑥ １２日（日）雨と風のシミレーション

⑦ １３日（月）雨と風のシミレーション

⑧ １４日（火）雨と風のシミレーション

⑨ 札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡・那覇 今後16日間の天気予報

台風23号 今後の進路は？

台風２３号の中心は、



あす（１０日）午前０時には日本の南

中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は２０メートル、

最大瞬間風速は３０メートル



あす（１０日）午後０時には南大東島の東北

中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は２０メートル、

最大瞬間風速は３０メートル



あさって（１１日）午前９時には奄美大島の南約１２０キロ

中心の気圧は９９４ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は２３メートル、

最大瞬間風速は３５メートル



１２日午前９時には九州の南

中心の気圧は９９４ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は２３メートル、

最大瞬間風速は３５メートル



１３日午前９時には東海道沖

中心の気圧は９９２ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は２５メートル、

最大瞬間風速は３５メートル



１４日午前９時には日本の東

中心の気圧は９９２ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は２５メートル、

最大瞬間風速は３５メートル



が予想されます。

雨と風はどうなる？

(宮本大句見 気象予報士)

「雨と風の予想によりますと、反時計回りの渦は中心付近の風が強まりながら、今週土曜日に南西諸島付近に位置する見込みです。



その後もやや発達しながら、日本の太平洋側の地域に沿って北東に進む予想になっています。現在、日本付近は広く太平洋高気圧に覆われていて、本来であれば熱帯低気圧や台風にとって高気圧は壁になります。



ただ、台風22号と同じく、高気圧の勢力の弱い領域を進み北上する可能性があります。まだ発達の程度や進路にはブレ幅が大きいため、最新の情報に気を付けてください」



8日から16日までの雨と風のシミュレーションは【画像②～⑨】の通りです。

９日（木）雨と風のシミレーション

９日（木）の3時間ごとの雨と風のシミレーションは【画像⑩～⑭】の通りです。

１０日（金）雨と風のシミレーション

１０日（金）の３時間ごとの雨と風のシュミレーションは【画像⑮～㉒】の通りです。

１１日（土）雨と風のシミレーション

１１日（土）の３時間ごとの雨と風のシュミレーションは【画像㉓～㉚】の通りです。

１２日（日）雨と風のシミレーション

１２日（日）の３時間ごとの雨と風のシュミレーションは【画像㉛～㊳】の通りです。

１３日（月）雨と風のシミレーション

１３日（月）の３時間ごとの雨と風のシュミレーションは【画像㊴～㊺】の通りです。

１４日（火）雨と風のシミレーション

１４日（火）の３時間ごとの雨と風のシュミレーションは【画像㊻～㊽】の通りです。

今後16日間 各地の天気予報

札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡・那覇 今後16日間の天気予報は【画像㊾～（56）】の通りです。

今後の気象情報に注意してください。