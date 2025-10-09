長野凌大×藤林泰也、BLドラマ『PUNKS△TRIANGLE』放送・配信開始、インスタライブ実施決定【人物相関図あり】
7人組ダンス＆ボーカルグループ・原因は自分にある。の長野凌大と俳優の藤林泰也がダブル主演を務めるドラマ『PUNKS△TRIANGLE＜パンクス・トライアングル＞』が、10月9日深夜1時40分よりフジテレビ（関東ローカル）で放送・動画配信サービス「FOD」で独占先行配信がスタートする（以降、毎週木曜 深1：15〜1：45放送。TVer、FODでの見逃し配信あり）。
【画像】『PUNKS△TRIANGLE＜パンクス・トライアングル＞』相関図
本作は、沖田有帆によるBL漫画『PUNKS△TRIANGLE』（ホーム社）が原作。2024年に続編『PUNKS△TRIANGLE stitch』の連載が始まり、国内外で展開されるイベントなどでも注目を集めている。
物語は、カリスマモデル・アイに憧れる青年・純浦千明（長野）が、服飾専門学校で冴えない同級生・江永歩（藤林）とペアを組むことから始まる。ところが、千明が熱烈に“推している”アイと、この江永が実は同一人物。そんなことを知らない千明は、アイと江永、二人の間で揺れながらも、それぞれにひかれていく――という刺激的なジレンマ・ラブストーリーが展開する。
純粋で一途な千明を演じる長野は、本作で連続ドラマ初主演。「推しに恋してしまうピュアな青年」を瑞々しく演じ、新たな一面を見せる。一方、“カリスマモデル”と“不器用な青年”という二つの顔を持つ江永／アイを演じる藤林は、繊細な表情の演じ分けで物語に深みを与える。
共演には、千明、江永が通う服飾学校の講師に雛形あきこ、千明のバイト先である古着店店長・栗原類、アイのヘアメイク担当・中村純猛ら。主題歌は人気アーティスト・浦島坂田船が担当した「ダブルフェイス」がドラマを鮮やかに彩る。
監督は、ドラマ『コスメティック・プレイラバー』で知られる進藤丈広。脚本は金杉弘子。原作の世界観を忠実に再現しつつ、パンクファッションやカルチャー要素も見どころだ。
また、放送翌日の10月10日午後8時からは、主演の長野と藤林によるインスタライブの実施が決定。撮影秘話や第1話の感想、ファンからの質問コーナーなども予定されている。
■ストーリー
純浦千明は高校生の時にカリスマモデル・アイに出会い衝撃を受け、自分の作った服を着てもらうことを夢見ていた。ある日、同じ服飾専門学校に通う超絶不器用で冴えない江永歩とペアを組むことになり落ち込むが、江永は憧れのアイと同一人物だった。そうとは知らず、最初は江永に冷たく接する千明だったが、コンペに向けてともに過ごすうちに親友のように打ち解ける。
同じころ、憧れのアイとも知り合いになった千明は“夜遊び”を教えてもらい、アイへの思いを募らせる。一方、アイ／江永も天真らんまんで世話好きな千明に好意を抱き始めるが、なかなか正体を打ち明けることができない。
“推し”と“同級生”――実は同一人物だった2人に恋してしまう千明の、甘く切ない三角関係はどのような結末を迎えるのか。
