THE ALFEE、日本初の10万人コンサートを収めたNHK『伝説のコンサート THE ALFEE』放送決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

THE ALFEEが、1986年当時「東京湾13号埋立地」と呼ばれていた（現在の台場地区）一帯で行った大規模な野外ライブを、4Kリマスター版で特集する番組『伝説のコンサート THE ALFEE』の放送が決定した。

■若かりし3人の伝説のライブをリマスター版映像で放送

開催されたのは1986年8月3日。9万2,500人を動員したこのイベントは、当時「日本初の10万人単独コンサート」と評され、大型の野外音楽フェスがまだ一般的ではなかった時代、音楽ファンに大きなインパクトを与えた公演だ。

ライブの規模感を象徴する幅120メートル・高さ75メートルの巨大なステージセットを縦横無尽にかけめぐりながら、若かりし3人が演奏するドラマチックなパフォーマンスが見どころ。

今から40年近く前に行われた前人未踏のライブを、臨場感溢れるリマスター版映像で追体験できる貴重な放送となっている。

(C)2025 PONY CANYON INC. (C) Project III

■番組情報

NHK BS『伝説のコンサート THE ALFEE』

10/23（木）19:30～20:59

※NHK BS4K放送日時は後日発表予定

■関連リンク

THE ALFEE OFFICIAL SITE

https://www.alfee.com/

■【画像】『伝説のコンサート THE ALFEE』場面写真