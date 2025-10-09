THE ALFEE、日本初の10万人コンサートを収めたNHK『伝説のコンサート THE ALFEE』放送決定
THE ALFEEが、1986年当時「東京湾13号埋立地」と呼ばれていた（現在の台場地区）一帯で行った大規模な野外ライブを、4Kリマスター版で特集する番組『伝説のコンサート THE ALFEE』の放送が決定した。
■若かりし3人の伝説のライブをリマスター版映像で放送
開催されたのは1986年8月3日。9万2,500人を動員したこのイベントは、当時「日本初の10万人単独コンサート」と評され、大型の野外音楽フェスがまだ一般的ではなかった時代、音楽ファンに大きなインパクトを与えた公演だ。
ライブの規模感を象徴する幅120メートル・高さ75メートルの巨大なステージセットを縦横無尽にかけめぐりながら、若かりし3人が演奏するドラマチックなパフォーマンスが見どころ。
今から40年近く前に行われた前人未踏のライブを、臨場感溢れるリマスター版映像で追体験できる貴重な放送となっている。
(C)2025 PONY CANYON INC. (C) Project III
■番組情報
NHK BS『伝説のコンサート THE ALFEE』
10/23（木）19:30～20:59
※NHK BS4K放送日時は後日発表予定
