15時の日経平均は768円高の4万8503円、ＳＢＧが456.57円押し上げ 15時の日経平均は768円高の4万8503円、ＳＢＧが456.57円押し上げ

9日15時現在の日経平均株価は前日比768.06円（1.61％）高の4万8503.05円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は784、値下がりは763、変わらずは66。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を456.57円押し上げている。次いでファストリ <9983>が91.31円、東エレク <8035>が47.98円、ファナック <6954>が33.17円、アドテスト <6857>が30.98円と続く。



マイナス寄与度は11.11円の押し下げでトヨタ <7203>がトップ。以下、テルモ <4543>が7円、ホンダ <7267>が6.46円、任天堂 <7974>が5.56円、スクリン <7735>が5.12円と続いている。



業種別では33業種中17業種が値上がり。1位は情報・通信で、以下、証券・商品、非鉄金属、石油・石炭と続く。値下がり上位には海運、水産・農林、輸送用機器が並んでいる。



※15時0分12秒時点



株探ニュース

