俳優の杉浦太陽（44）が9日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。8月に妻でタレントの辻希美(38)が第5子次女・夢空さんを出産したばかりだが、新生児の育児と仕事の両立の難しさについて、胸中を赤裸々に吐露した。

「ちょうど夢が生まれて1ケ月を超えましたけども、安定の寝不足です」と言及。「夜中の時間は、のん(辻)と一緒に起きて授乳タイムを見て一緒に寝るみたいな。このリズムがだいぶつかめた」とした上で「1回ちょっとやばい時があったんですよ」とも語った。

杉浦は8月に約3週間の育休を取得することを報告。その後、9月1日に仕事復帰したことを明かしていた。夢空さんが誕生した直後は育児と仕事の両立に苦労したとし、「朝が早い仕事もあるじゃないですか。生放送が6時入り、7時回しの番組があるんで、僕も早く起きて出発しなきゃいけないんですけども、その時の夜中の授乳の時にどうしようか凄い迷って」と言及。

授乳の時間に合わせて杉浦も起床し見守っていたが、「番組中に倒れたり、体調崩してもあかんなと思って。その日は3、4時間寝寝て番組に行ったんですけど、のん自身は30分ぐらいしか寝れなかったとか言ってた。でも、(夫婦で)共倒れしたあかんしなみたいな感じでお互いどうしていいか分からずにちょっとしんどかった日がありましたね」と、悩みを吐露していた。