「これからの期待を非常に感じ、心新たに引き締まった」。

ノーベル化学賞の受賞が決まった京都大の北川進・特別教授（７４）は発表から一夜明けた９日午前の記者会見で、今後の研究への決意や若手研究者への思いを口にした。苦労の末に成し遂げた偉業に、ゆかりのある研究者や企業関係者に歓喜が広がった。

晴れやかな表情で記者会見場に現れた北川さんは、受賞そのものだけではなく、研究者としてのうれしさを強調した。「新聞などで報じられ、多孔性材料が何なのか、一般の人にだいぶ分かってもらえたのでは」

ノーベル委員会から今後の日程についてメールで連絡があり、「いっぱいやることがある。感慨に浸るのはだいぶ先になりそう」。大学理事としても多忙だが、「時間を何とか処理して、体を大切にしたい。理事業務はちょっと勘弁してほしい」と話すと笑いが起きた。

学生が運営する京都大学新聞の記者が、科学者を目指す若者へのアドバイスを求める場面もあり、「（他の人が）すでにいっぱいやっているからやることはないと諦めるのではなく、ますますチャレンジ精神を持ってやってもらいたい。環境、エネルギー、生命と課題はたくさんある」と熱く語った。

「深夜まで学生の相談乗る」…教員だった近畿大

北川さんが教員だった近畿大（大阪府東大阪市）では９日午前、当時の上司にあたる研究者たちが記者会見した。

北川さんは京都大で学んだ後、１９７９年に近畿大助手となり、９２年まで講師、助教授として研究や指導にあたった。在籍中の研究が、無数の穴が開く新たな多孔性材料の開発につながり、今回の快挙を生んだ。

研究室で、助手だった北川さんを指導した宗像恵名誉教授（８４）は「近畿大でテーマが見つかり、研究を深められたことは大変うれしい」と笑顔を見せた。

宗像さんが印象に残っているのは、自分の研究がどんなに忙しくても、学生が質問に来ると、深夜まで熱心に相談に乗っていた北川さんの姿だ。８日の取材に、「いばることなく、穏やかで寛容な人だった」と語った。