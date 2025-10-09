森絵梨佳、息子のための手作り弁当公開「赤と緑ばかりになっちゃった」
【モデルプレス＝2025/10/09】モデルの森絵梨佳が10月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。
【写真】森絵梨佳「赤と緑ばかり」息子への手作り弁当
森は「赤と緑ばかりになっちゃった！」のコメントとともに、息子のために作った弁当を披露。鮭、ウインナー、人参とほうれん草のおひたし、おにぎり、枝豆が弁当箱いっぱいに詰められており、別の容器でデザートのシャインマスカットが添えられている。さらに「朝息子と家を私もなるべく出たい！けど、準備が息子のほうが早く終わると『ママ！出るよ！タモタモしない！（もたもたです）メリハリ！！気が緩んでるよ！カフェに行って、コーヒー買うんでしょ！買えなくなっちゃうよ！』もう先に行ってくれ...」という息子との微笑ましいエピソードを公開した。
この投稿に、ファンからは「参考になる」「色鮮やか」「食べたい」「愛情たっぷり」「どれも美味しそう」「栄養満点」「微笑ましい」といったコメントが寄せられている。
森は2014年2月に一般男性との結婚を発表。2017年5月に第1子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】森絵梨佳「赤と緑ばかり」息子への手作り弁当
◆森絵梨佳、参考になると話題の手作り弁当公開
森は「赤と緑ばかりになっちゃった！」のコメントとともに、息子のために作った弁当を披露。鮭、ウインナー、人参とほうれん草のおひたし、おにぎり、枝豆が弁当箱いっぱいに詰められており、別の容器でデザートのシャインマスカットが添えられている。さらに「朝息子と家を私もなるべく出たい！けど、準備が息子のほうが早く終わると『ママ！出るよ！タモタモしない！（もたもたです）メリハリ！！気が緩んでるよ！カフェに行って、コーヒー買うんでしょ！買えなくなっちゃうよ！』もう先に行ってくれ...」という息子との微笑ましいエピソードを公開した。
◆森絵梨佳の投稿への反響
この投稿に、ファンからは「参考になる」「色鮮やか」「食べたい」「愛情たっぷり」「どれも美味しそう」「栄養満点」「微笑ましい」といったコメントが寄せられている。
森は2014年2月に一般男性との結婚を発表。2017年5月に第1子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】