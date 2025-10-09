坂下千里子、16歳長女への手作り唐揚げ弁当公開「美味しそう」「栄養満点」の声
【モデルプレス＝2025/10/09】タレントの坂下千里子が10月9日、自身のInstagramを更新。長女に作った手作り弁当を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】坂下千里子、彩り豊かな手作り弁当
坂下は「連日のお弁当召し上がれ。今日は、唐揚げ弁当」と前日に引き続き、長女のために作った手作り弁当の写真を投稿。唐揚げ、卵焼き、人参のきんぴら、ひじきなどが綺麗に並べられた弁当を公開している。また「＃シャインマスカットじゃないと持って行かない娘」「＃ピオーネ もママは好き」のハッシュタグも添えられ、ピオーネの中にシャインマスカットが1粒置かれているデザートの様子も映り込んでいる。
この投稿には「美味しそう」「栄養満点」「娘さんへの愛情を感じる」「参考になる」などの反響が寄せられている。
坂下は2008年1月にテレビ制作会社のカメラマンと結婚。同年11月に長女、2010年12月に長男の出産を発表した。（modelpress編集部）
