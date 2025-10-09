お笑いコンビ四千頭身（都築拓紀＝28、後藤拓実＝28、石橋遼大＝29）が9日、大阪市のNHK大阪放送局で「令和7年度NHK新人お笑い大賞」（10月26日、NHK大阪ホール）のブロック分け抽選会に出席した。

284組が参加した予選を勝ち上がった四千頭身、cacao、家族チャーハン、金の国、豪快キャプテン、生姜猫、マイスイートメモリーズ、ヨネダ2000の8組が本選に進出。全組が初の本選出場となる。

組み合わせ抽選会では、それぞれがボケながら抽選し、Aブロックはマイスイートメモリーズ、金の国、cacao、家族チャーハン、Bブロックは豪快キャプテン、四千頭身、生姜猫、ヨネダ2000（出番順）の組み合わせに。各ブロックを勝ち上がった2組で決勝戦を行う。

後藤は予選の際、伊原剛志と「なにわシーサー's」で出場していた川平慈英が袖で漫才を見ていたと振り返り、「川平慈英が笑ってくれてた。『ナイス、漫才！』って言ってくれて。負けた慈英の分も頑張ります」と意気込んだ。

渡辺エンターテインメント所属の四千頭身、金の国以外は吉本勢という構図に「楽屋で金の国と写真を撮っていたら、吉本勢が次々に出待ちのファンみたいなボケをしてくる。ちょっとうっとうしかった」とチクり。都築も「抽選会があると聞いて、どうせ吉本はボケるんだろうなってずっと愚痴ってたら、案の定ボケてた」と明かし、後藤は「オシャレじゃないよな」とボヤいた。

同賞は前身のNHK漫才コンクールから半世紀にわたって続いてきた若手の登竜門で出場資格は結成10年未満。毎年、東京と大阪で予選を行い、本選は東京と大阪、交互で開かれ、今年はNHK大阪ホールで行われる。