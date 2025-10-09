フリーアナウンサー・神田愛花『日村夫妻のルート66の旅〜警察に捕まる編〜』

親切な人を見つけたら最後まで逃さず頼り切る！

アメリカを横断するルート66を、車で走る旅が始まって２日目。乗っているレンタカーに突如″Change Engine Oil Soon″の表示が。急いでガソリンスタンドへ行くも、すべてセルフスタイルのアメリカのガソリンスタンドに、店員さんはいない。誰か頼りになる人は!? と、併設されている小さな売店に入った。

レジに一人、おじさんが立っていた。「エクスキューズミー」とスマホで撮った車の表示を見せると、「ペラペラペラ！」と喋って店内の奥を指差した。そこはエンジンオイル売り場だった。何種類もありわからないので、おじさんの所へ戻り、「ファーストタイム！」と言ってみた。するとレジから出てきて、恐らく「コレなら僕も使っているよ」と教えてくれた。

こうなると私流の旅の極意、″親切な人を見つけたら最後まで逃さず頼り切る！″が発動。支払いながら、「ハウ トゥ チェンジ エンジンオイル？ （″どうやってエンジンオイルを交換するの？″のつもり）」と、もうひと粘りしてみた。すると奥の部屋にいた女性にレジを託し、私たちの車のもとへ来てくれた。

手際よくボンネットを開け、棒の先にエンジンオイルが付くことを確認。「もう一度エンジンをかけてみて！」と言った気がしたのでかけると、また例の表示が出た。それを２回繰り返した時、おじさんがものすごいスピードで喋り出した。思わず翻訳アプリに頼ると「近くの自動車整備工場に行ってくれ。私が今できることはこれ以上ない。私の名前を伝えれば親切にしてくれる」と翻訳された。ことの重大さを知り、この先の旅程への影響を覚悟した。

教えてもらった工場に到着。だが人影はなく、入り口は施錠されていた。この日は日曜日で休みだったのだ。絶望し、夫も私も無言になった。ここはイリノイ州のスプリングフィールドという田舎町。スタート地点のシカゴまで戻るとしても約330kmある。それなら前進しながら策を練ったほうがいい。最後は夫がそう決断し、ルート66に戻った。

私は急いで、旅行前に作成しておいた″緊急連絡先一覧″を取り出し、レンタカー会社へ電話をかけた。「ジャパニーズ プリーズ」と言うと「私は通訳です。間に入りますのでお話しください」と日本語で女性が出た。そして、「500km以上走行するなら、どこかの空港の窓口に寄って車を交換してくれ」と言われた。残りの走行距離は1000km以上。ここから約160km先に、セント・ルイス・ランバート国際空港があり、そこで交換できれば旅程への影響は少ない。その旨を伝え、無事にレンタカーの交換を終えた。この日は合計約400km走り、ミズーリ州のローラに宿泊した。

一難去ってまた一難

３日目はトラブルもなく景色を楽しんだ。ミズーリ州は家畜の動物たちが草を食べる様子が延々続いた。350kmほど走り、ジョプリンという町に宿泊した。

４日目。今年の″ルート66走破の旅・第１弾″の最終日だ。目指すは約420km先のオクラホマ・シティ。朝から順調だったが、昼食後に通りかかった小さな町で、それは起こった。

一時停止で止まり、ゆっくり左折して数ｍ進んだ時、少し音程が高めの″ウィ〜！″というサイレン音が聞こえたのだ。アメリカ旅行は70回以上、アメリカドラマも見まくってきた私は、その音が何の音かすぐわかった。パトカーによる、「すぐに車を停めろ」という合図の音だった。（どこかの車が捕まった）と思い、周りを見たが、他に走行車はいない。（あれ!?）とバックミラーを見ると、私たちの車の真後ろにパトカーがいた。恐る恐る夫に「まさか私たち!?」と聞くと、「次を右折するから、それでついて来たら俺たちだ」と言った。そして右折。……パトカーはついて来た。

交通違反はしていない。なのになぜ!? 私のアメリカ好きで得た知識によれば、こういう時はすぐ指示に従わないと、銃を向けられる。徐行を続ける夫に、「ダメ！ すぐ停めて！」と言って停車。するとパトカーも停車した。

言葉も通じない、日本人なんて一人も住んでいないであろう、海外の田舎町。この後、約１時間にわたってアメリカ警察と攻防を繰り広げることになるなんて、この時の日村夫妻は知る由もなかった。（次回に続く）

かんだ・あいか：1980年、神奈川県出身。学習院大学理学部数学科を卒業後、2003年、NHKにアナウンサーとして入局。2012年にNHKを退職し、フリーアナウンサーに。以降、バラエティ番組を中心に活躍し、現在、昼の帯番組『ぽかぽか』（フジテレビ系）にメインMCとしてレギュラー出演中

『FRIDAY』2025年10月17日号より

イラスト・文：神田愛花