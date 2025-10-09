本拠地で地区シリーズ第3戦

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は8日（日本時間9日）、本拠地で行われたフィリーズとの地区シリーズ第3戦に「1番・DH」で先発出場。5打数無安打でチームも2-8で敗れ通算2勝1敗となった。試合後、フィリーズのロブ・トムソン監督が大谷について警戒心を示した。

大谷は、7回の第4打席は飛距離362フィート（約110.3メートル）の大飛球を打つも左飛。MLBのデータ解析システム「スタットキャスト」によると、大リーグの30球場中4球場で本塁打になっていた当たりで、フィリーズの本拠地シチズンズ・バンク・パークでは柵越えだった。

この日は5打数無安打。9月30日（同10月1日）のレッズとのWCS初戦は2本塁打を放ったが、地区シリーズでは14打数1安打で打率.071と抑えられている。

米専門メディア「ドジャースブルー」公式YouTubeチャンネルが試合後、トムソン監督の会見映像を公開。記者から「ポストシーズンでドジャースが勝っているにもかかわらず、オオタニが14打数1安打7三振と不振なのがおそらく最大の話題となっている。彼に対するプランがうまくいっているのか、それとも彼が本来の調子ではないのか、その両方か？」と質問を受けると、苦笑いを浮かべながらもこう答えた。

「それについてはあまりコメントしたくない。なぜなら、彼はいつ爆発してもおかしくないからだ。彼はそれほど偉大な打者。でも、我々は彼に対して良い投球ができているよ」

第4戦は9日（同10日）にドジャースタジアムで行われる。



