「スマホ落として画面バキバキ」→ 回避！【セリア】110円で買える！「優秀アイテム」

うっかりスマホを落としてしまって画面がバキバキに……。そんな経験がある人は、【セリア】から登場した「落下防止アイテム」を試してみて。今回編集部が注目したのは、実用性もデザイン性も備わったスマホリングとストラップ。\110（税込）とは思えない高級感のあるアイテムなので、店舗で見つけたらぜひゲットを。

上品な貝殻風の質感

【セリア】「スマホリング シェル 六角形」\110（税込）

まるで貝殻のようなニュアンス感が魅力のスマホリング。洗練された六角形のフォルムが、上品な雰囲気を醸し出します。リング部分を指に引っ掛けることで、スマホの落下防止になりそう。リングは360度回転するため、スマホスタンドとしても使える優れもの。@ftn_picsレポーターのとも*さんによると「色の出方もさまざまなので、お店で見つけたら見比べてみるのがおすすめ」とのこと。

大人が持ちやすいくすみカラーのストラップ

【セリア】「スマホ リストストラップ レース」\110（税込）

トレンド感のあるチュールレース素材のストラップ。ふんわりとボリュームのあるフォルムが華やかで、スマホの落下防止はもちろん、アクセサリー感覚で使えそう。くすみピンクとゴールドカラーの上品な配色なので、大人世代も使いやすいのが嬉しいポイント。レポーターのとも*さんによると「チュールは柔らかく、手首につけてもチクチクしません」と、使い心地も良いようです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M