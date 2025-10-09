広島の中島洋太朗が、ルヴァンカップ準決勝で意表を突いたゴールを決めた

サンフレッチェ広島は10月9日に行われたルヴァンカップ準決勝第1戦の横浜FC戦で、2-0の勝利を収めて3大会ぶりの決勝進出に大きく近づいた。

アウェーでのこの試合で流れを呼び込むゴールを決めたのが、19歳のMF中島洋太朗だった。

中盤でゲームを組み立てる中島だが、前半33分には最終ラインの裏を狙える位置にいた。元日本代表DF塩谷司からのロングボールを受けて、エリア内でDFを揺さぶり縦に仕掛ける。その際ゴールから離れる位置にボールを転がしてシュートを打つスペースを作ると、左足を振り抜いてGKのニアサイドを抜いて見せた。

当初、チリで開催されているFIFA U-20ワールドカップ（W杯）に出場する日本代表の一員として世界大会を戦う予定だった中島だが、直前の試合で負傷したことで代表を辞退。日本に残ってチームを助けることとなった。同年代の仲間たちがグループステージ3試合無失点でグループ首位通過という結果を残したなかで、広島をけん引する活躍を見せている。

SNS上では「うますぎて鳥肌」「なんだこれ」「凄すぎ」「パーフェクトすぎる」「ストライカーやんけ！」「人生で初めて見たプレーかも」「久保竜彦以来のアウトオブスタンダード」「まだ19歳、超新星が現れた」「センスの塊ですわ」といった声が寄せられた。また中島のプレーを引き出した塩谷のロングパスへの称賛も多く「その前のフィードが綺麗」「パス100点シュート200点」と一連のプレーが高く評価された。（FOOTBALL ZONE編集部）