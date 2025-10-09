元テレビ朝日でフリーの宇賀なつみアナウンサーが、マクドナルドの制服姿を披露した。

宇賀アナは９日までに自身のインスタグラムを更新。「２３年ぶりに、マクドナルドでアルバイトをしてきました！！」とつづり、マクドナルドの制服姿で笑顔を見せるショットを披露した。

続けて「高校１年生、初めてのアルバイトはマクドナルドでした。当時はスーパーデフレ時代で、ハンバーガーは６５円、チーズバーガーは８０円！！若い人たちは、ビックリするかもしれませんね。ちなみに、時給は７５０円でした」と当時の販売価格も交えて振り返った。

さらに「社会人としての基礎を教わり、接客の楽しさや奥深さを知ったあの時間がなければ、今の私はいなかったかもしれません。あれから何が変わって、何が変わっていないのか？丸一日本気で働かせてもらいましたので、見守っていただけたら嬉（うれ）しいです」とつづると、「１０月１２日(日) １２：００〜テレビ東京【胸熱カムバック！浦島バイトちゃん】是非ご覧下さい」と出演番組を告知して投稿を締めた。

この投稿には「美人さん」「すごくお似合いですね」「スマイルください」「懐かしい価格だね笑」「接客して欲しい！！」「こんな可愛い店員さんいたら毎日通っちゃう」「女神店員さん」「宇賀ちゃんのレジだけ渋滞しそう」「こんな可愛いクルーに出会ったことないよ」などの声が寄せられている。