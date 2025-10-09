²¬¿µÇ·½õ¤¬»îµ»²ñ¤ÇÁ´ÂÎ£²°Ì¡¡½é¤ÎÀ¤³¦ÂÎÁà¤Ø¡ÖËÍ¤¬¾¡¤ÄÁÛÄê¤·¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡× ¡Ä£±£¹Æü³«Ëë
¡¡ÂÎÁà¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê£±£¹Æü³«Ëë¡¢¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¡Ë¤ÎÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤¬£¹Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç»îµ»²ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢ºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ£³´§¤Î²¬¿µÇ·½õ¡ÊÆÁ½§²ñ¡Ë¤Ï¡¢¤Ä¤êÎØ¡¢Ê¿¹ÔËÀ¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¤Ê¤É¡¢£¸£µ¡¦£´£¶£µÅÀ¤ÇÁ´ÂÎ£²°Ì¤È¾å¡¹¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤ò¤ß¤»¤¿¡£²¬¤Ï¡Ö£±£°·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£¥Á¥§¥Ã¥¯¡Ê»îµ»²ñ¡Ë¤ÎÁ°¡¹Æü¡¢ÄÌ¤ÎÄÌ¤·¤«¤é¤«¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤¤¤¤¤â¤Î¤¬½ù¡¹¤Ë½Ð¤»¤Æ¤¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Èº£Æü¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ò¤È¤Ä¼«¿®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡£¹·î£¶Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´ÆüËÜ¥·¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢¤ÎÅ´ËÀ¤Î¥¢¥Ã¥×Ãæ¤ËÍî²¼¤·¡¢ÅÓÃæ´þ¸¢¡£ÉÂ±¡¤ÇÀºÌ©¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿·ë²Ì¡Ö¹øÄÇÛù´Öð×ÂÓÂ»½ý¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢£²½µ´Ö¤Ï°ÂÀÅ¤Ë¤·¡¢£³½µÌÜ¤ÇÎý½¬¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¤½¤³¤«¤é½ù¡¹¤Ë¾å¤²¡¢¤³¤ÎÆü¤Î±éµ»¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£¡ÖÎý½¬¤ÇÄË¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥ë¤Ç¤¤¤³¤¦¤È¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Þ¤¿ÄË¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢µ»½Ñ¤âÂØ¤¨¤Æ¤Þ¤Ã¤¹¤°Æþ¤ë¤è¤¦¤ËÎý½¬¤·¤¿¤éÄË¤ß¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£º£¤Î¤È¤³¤í¤ÏÄË¤ß¤¬½Ð¤º¤Ë¤ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÉü¤Ö¤ê¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¸ÞÎØ²¦¼Ô¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤ë½é¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ë¤Ê¤ë¡£²¬¤Ï¡ÖËÍ¤¬¾¡¤ÄÁÛÄê¤·¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÊÅìµþ¸ÞÎØ²¦¼Ô¤Î¶¶ËÜ¡ËÂçµ±¤¯¤ó¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤ß¤Æ¶¯¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤ä¡¢ËÍ¤ÎÊý¤¬¶¯¤¤¤È¡£µ¤»ý¤Á¤«¤éÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤ä¤ë¤¾¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤ß¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¤³¦²¦¼Ô¤Ï¾ù¤é¤Ê¤¤¹½¤¨¤À¡£