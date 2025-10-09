『ズートピア2』人気キャラ再集結 三宅健太・高橋茂雄・Dream Ami・山路和弘ら続投決定
動物たちが人間のように暮らす楽園〈ズートピア〉を舞台に、多様性や共生といった現代的テーマを軽やかに描き、世界的ヒットを記録したディズニー・アニメーション映画『ズートピア』（2016年）。その待望のシリーズ最新作『ズートピア2』が、12月5日（金）に日米同時公開される。
いつも前向きで頑張り屋なウサギの警官ジュディ役の上戸彩、皮肉屋だけど頼れるキツネの相棒・ニック役の森川智之が続投することが発表されると、SNSではトレンド1位を獲得。さらに、スイギュウの警察署長ボゴ役・三宅健太、受付チーターのクロウハウザー役・高橋茂雄（サバンナ）、ポップスターのガゼル役・Dream Ami、ツンドラ・タウンの闇のボスMr.ビッグ役・山路和弘ら、人気キャラクターたちの日本版声優も続投が決定した。
スイギュウの警察署長ボゴは、もともと警官としてのジュディに期待をしていなかったボゴだったが、前作の事件解決を経てジュディを見直し、最新作では、ジュディとニックに重要な任務を託す。
三宅は「日本版声優として続投させていただけると聞き、うれしさのあまり密かに小躍りをしてしまっている次第であります。そう、麗しき歌手ガゼルのダンスに心をときめかせていたあの時のように……。ジュディとニックのドタバタバディの活躍、そして突如現れた謎のヘビ・ゲイリー。もはやワクワクしかありません。乞うご期待!!」と喜びのコメント。
警察署の受付クロウハウザーは、ドーナツが大好きなぽっちゃり系チーターという癒し系キャラ。高橋は「『ズートピア2』待ってました!!そして、クロウハウザーも再び登場するだなんてうれしくて飛び上がりました。やさしくて、ドーナツバカで、愛きょうたっぷりのクロウハウザーがどんなシーンに出てくるのか僕自身めちゃくちゃ楽しみです。役作りでドーナツ食べまくるとしますか！」と茶目っ気たっぷりに語った。
ズートピアで人気の実力派ポップスター・ガゼルは、ダンサーのトラたちと一緒にパフォーマンスしファンを魅了する役どころ。前作でAmiは、ガゼル役の声優に加え、主題歌「トライ・エヴリシング」の歌唱も担当し、夢を叶えるためズートピアへと旅立つジュディの背中を押すエンパワーメントソングが大きな反響を呼んだ。
Amiは「大好きな『ズートピア』の続編が観られること、そしてガゼルの日本版声優を続投させていただけること、とてもうれしく思います！ガゼルはカリスマ的存在で、ズートピアの仲間にとって平和の象徴のような、芯の強いポップスターです。私もガゼルの発する言葉一つ一つに、いつも勇気をもらっています。『ズートピア2』ではどんなメッセージを伝えてくれるのか、そしてズートピアのその後はどうなっているのか、皆さんもぜひ楽しみにしていてください！」と期待を寄せた。
リムジン会社の社長であり、ツンドラ・タウンの闇のボスとして知られるMr.ビッグ。山路は「またまた、やって来る偉大なる小さき者。初めてリハ映像を見た時、“これ別に誰がやっても同じやないか”と思うほど声が加工されており、面白半分で現場入りしたのだが、元々の声を聞かせてもらうと、まるで（映画『ゴッドファーザー』の）コルレオーネ！俄然やる気になって微妙な声の高低の調節が楽しくてしょうがなかった覚えがある」と前作の収録を振り返り、「今度はどんな事をやってくれるのか、と期待しつつ密かにまた、（コルレオーネ役の）マーロン・ブランドを真似てみる」と明かした。
最新作では、ウサギ初の警官として活躍するジュディと、正式に警察官となったニックが、ズートピアに突如現れた指名手配犯のヘビ・ゲイリーを追うため、潜入捜査に挑む。やがてふたりは、ズートピアの歴史にまつわる巨大な謎に迫っていくことになる。ゲイリーの正体とは何か、そしてジュディとニックはズートピアの平和を守ることができるのか――。前作を超えるスケールと映像美で、ふたたび世界を魅了するのは間違いない。
最新作では、ウサギ初の警官として活躍するジュディと、正式に警察官となったニックが、ズートピアに突如現れた指名手配犯のヘビ・ゲイリーを追うため、潜入捜査に挑む。やがてふたりは、ズートピアの歴史にまつわる巨大な謎に迫っていくことになる。ゲイリーの正体とは何か、そしてジュディとニックはズートピアの平和を守ることができるのか――。前作を超えるスケールと映像美で、ふたたび世界を魅了するのは間違いない。