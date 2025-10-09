本田望結、3歳からの“幼なじみ俳優”との関係に変化 かつては兄妹のよう…「最近、ある瞬間にドキッと」
俳優の本田望結が10日、フジテレビ系『酒のツマミになる話』（毎週金曜 後9：58）に出演する。本田は3歳の頃から一緒に育ってきた“幼なじみ俳優”との関係を振り返る。
【番組カット】ほろ酔い!？顔を赤らめトークを繰り広げる本田望結
“お酒の席が盛り上がれば何をしゃべってもOK”というルールの下、普段言えないような悩みや失敗談、心に秘めた本音を語り合うトークバラエティー。今回は、千鳥のノブと大悟、そしてゲストに北山宏光、阪口珠美、ザ・ぼんち（ぼんちおさむ、里見まさと）、塙宣之（ナイツ）、本田が登場。円卓を囲み、それぞれの好きなお酒で乾杯し宴（うたげ）がスタート。番組特製の“酒瓶ルーレット”でトークの順番を決定する。
本田が、その“幼なじみ俳優”に対して「最近、ある瞬間にドキッとしてしまった」と打ち明けると、スタジオは一気に興味津々のムードに。かつては兄妹のように仲が良かった2人の間に、少しずつ生まれた“変化”とは。
姉・真凜との食事の場で感じた微妙な“心の揺れ”について語る場面では、千鳥も思わず前のめり。家族ぐるみの付き合いだからこそ見えてくる“特別な距離感”。果たして、この“幼なじみ関係”はどんな展開を迎えるのか。
このほか、世代もジャンルも飛び越えた“食トーク”や“出たいCM”トークなど、ゲスト同士が激論を交わす。
