“枕8個持ち”北山宏光、究極の寝具を熱弁「あれで寝たら、もう戻れない」
歌手で俳優の北山宏光が10日、フジテレビ系『酒のツマミになる話』（毎週金曜 後9：58）に出演する。北山は自身の驚くべき睡眠へのこだわりを紹介する。
【番組カット】ほろ酔い!？顔を赤らめトークを繰り広げる本田望結
“お酒の席が盛り上がれば何をしゃべってもOK”というルールの下、普段言えないような悩みや失敗談、心に秘めた本音を語り合うトークバラエティー。今回は、千鳥のノブと大悟、そしてゲストに北山、阪口珠美、ザ・ぼんち（ぼんちおさむ、里見まさと）、塙宣之（ナイツ）、本田望結が登場。円卓を囲み、それぞれの好きなお酒で乾杯し宴（うたげ）がスタート。番組特製の“酒瓶ルーレット”でトークの順番を決定する。
睡眠へのこだわりが止まらない北山は、枕を買い替え続けていまや“枕8個持ち”、パジャマは“BAKUNE”、さらにオーダーメイド枕まで導入したという。そしてついに出会った“究極の寝具”を熱弁し、そのあまりの気持ちよさを「あれで寝たら、もう戻れない」と表現するほど。
ノブは最近ハマっている不思議なアイテムを紹介し、「リンゴが半年腐らない」「チューリップが3ヶ月持つ」などと自慢げに語る。さらに、ザ・ぼんちのまさとが“落語を聴きながら寝るとよく眠れる”という独自の安眠法も披露。果たして北山が行き着いた“究極の眠り方”とは。
このほか、「頼むつもりじゃなかったのに、隣の人が食べていたらつい…」そんな“カレーうどんの魔力”を語るまさとに、思わず「わかる！」の声がいっぱいに。北山は“ある人気チェーンに存在するうどん版カレー”の情報を投下。“カレーうどん未経験”の阪口は「カレーはカレー、うどんはうどんでさっぱり食べたい。なぜ合わせる？」と首をかしげる。
そこから派生した“中華屋のオムライス”や“ロコモコとは何か”論争、“生姜（しょうが）焼きは厚切り派かバラ派か”の多数決バトルまで、話題は予想外の展開へ。世代もジャンルも飛び越えた“食トーク”で盛り上がる。
3歳の頃から一緒に育ってきた“幼なじみ俳優”との関係を振り返った本田。「最近、ある瞬間にドキッとしてしまった」と打ち明けると、スタジオは一気に興味津々のムードに。かつては兄妹のように仲が良かった2人の間に、少しずつ生まれた“変化”とは。姉・真凜との食事の場で感じた微妙な“心の揺れ”について語る場面では、千鳥も思わず興味津々。家族ぐるみの付き合いだからこそ見えてくる“特別な距離感”。果たして、この“幼なじみ関係”はどんな展開を迎えるのか。
理想のパパ像が描かれる“シチューのCM”。大悟は「あれ、お父さんにとってはプレッシャーなんよ。俺が出れば日本中のお父さんが楽になる！」と主張。そこから発展した“出たいCM”トークでは、出演者それぞれの願望が次々と明らかになる。本田はフィギュア界で呼ばれている“ある愛称”にちなんだスイーツ系CMを熱望。北山は“茶色い食べ物CM”への情熱を語る。塙は「声だけ出演が理想」と語り、芸人ならではの“演技ができない問題”を告白。最後には、73歳のまさとが「膝のCM、わしを使え！」と名乗りを上げ、スタジオは盛り上がる。果たして、本当にCMオファーが来るのは誰なのか。
このほか「メイクで雰囲気が変わっても、“顔変わった？”はちょっと違うと思う」と阪口が語る、たった一言で印象がガラリと変わる“褒め言葉の落とし穴”に、男性陣はタジタジ。「雰囲気変わったね」はOKでも「痩せた？」はNG？その線引きをめぐり、女性陣のリアルな本音が次々と飛び出す。さらに塙が芸人ならではの視点で「感想は“面白かった”だけでいい！」と熱弁。“褒め方の正解・不正解”をめぐって、思わず「明日から気をつけよう！」と思ってしまう、人間関係のヒントが満載となっている。
