『じゃあ、あんたが作ってみろよ』吉井渚役にサーヤ（ラランド） キャラクター紹介（6）
俳優の夏帆、竹内涼真がW主演を務める、TBS系火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（毎週火曜 後10：00）が新たにスタート。今回は、サーヤ（ラランド）が演じる吉井渚を紹介する。
同作は谷口菜津子氏の同名漫画（ぶんか社）を原作に、「料理」をきっかけに男女の価値観や“当たり前”を見直していく再生ロマンスコメディ。恋人のために料理を作り続け自分を見失った山岸鮎美（夏帆）と、「料理は女が作るもの」と思い込む亭主関白な海老原勝男（竹内涼真）が、別れを経て成長していく姿を描く。
サーヤ（ラランド）が演じる吉井渚は、鮎美を偶然担当したことをきっかけに急速に仲を深めていく。自分の好きなことに実直で、他人に左右されずに自由に生きている。渚の生き方は、自分を見失っていた鮎美に強烈なインパクトを与え、鮎美の小さかった世界を広げていく。
