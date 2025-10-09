¡ØGHOST IN THE SHELL¡¿¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¡Ù¸ø³«Åö»þ¤Î¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤¬Éü¹ïÈÎÇä¡¡31Æü¤«¤é¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¾å±Ç
·à¾ì¸ø³«30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¡ÖFilmarks¡Ê¥Õ¥£¥ë¥Þ¡¼¥¯¥¹¡Ë¡×¼çºÅ¤Ç¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¾å±Ç¤µ¤ì¤ë²¡°æ¼é´ÆÆÄºîÉÊ¡ØGHOST IN THE SHELL/¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ 4K¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ÈÇ¡Ù¡Ê31Æü¤«¤é2½µ´Ö¸ÂÄê¸ø³«¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢1995Ç¯¸ø³«Åö»þ¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿µ®½Å¤Ê¡ØGHOST IN THE SHELL/¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¡Ù¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤¬Éü¹ï¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢À¾Îñ2029Ç¯¡¢¹âÅÙ¤ËÈ¯Ã£¤·¤¿¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂ¿È¯¤¹¤ë¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼ÈÈºá¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¥Æ¥í¤Ê¤É¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤¿¤á·ëÀ®¤µ¤ì¤¿Èó¸øÇ§¤ÎÄ¶Ë¡µ¬ÆÃ¼ìÉôÂâ¡Ö¸ø°Â9²Ý¡×¡ÊÄÌ¾Î¡Ö¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¡×¡Ë¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¤¤¿»ÎÏºÀµ½¡»á¤ÎSF¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¡Ù¤ò¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è²½¤·¤¿¤â¤Î¡£ºòÇ¯8·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿À¼Í¥¤ÎÅÄÃæÆØ»Ò¤µ¤ó¤¬¼ç¿Í¸ø¡¦ÁðÆåÁÇ»Ò¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶»Ç®¡ª»ïÌÌ¤âÅö»þ¤Î¤Þ¤ÞÁ¯ÌÀ¤Ë¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¡Ø¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¡Ù¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥ÈÉü¹ïÈÇ
¡¡Éü¹ïÈÇ¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ÎÎ¢É½»æ¤Ë¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¾å±Ç¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»ÈÍÑ¡£B4 ¥µ¥¤¥º¡¢Á´18¥Ú¡¼¥¸¤Ç¡¢²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ1650±ß¡£
¡¡¾å±Ç·à¾ì¡Ê°ìÉô·à¾ì¤ò½ü¤¯¡Ë¤ÈFilmarks Store¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë¤Ë¤ÆÆÃÊÌÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ÈÎÇä·à¾ì¥ê¥¹¥È¤Ï¸åÆüÈ¯É½Í½Äê¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢À¾Îñ2029Ç¯¡¢¹âÅÙ¤ËÈ¯Ã£¤·¤¿¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂ¿È¯¤¹¤ë¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼ÈÈºá¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¥Æ¥í¤Ê¤É¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤¿¤á·ëÀ®¤µ¤ì¤¿Èó¸øÇ§¤ÎÄ¶Ë¡µ¬ÆÃ¼ìÉôÂâ¡Ö¸ø°Â9²Ý¡×¡ÊÄÌ¾Î¡Ö¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¡×¡Ë¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¤¤¿»ÎÏºÀµ½¡»á¤ÎSF¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¡Ù¤ò¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è²½¤·¤¿¤â¤Î¡£ºòÇ¯8·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿À¼Í¥¤ÎÅÄÃæÆØ»Ò¤µ¤ó¤¬¼ç¿Í¸ø¡¦ÁðÆåÁÇ»Ò¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶»Ç®¡ª»ïÌÌ¤âÅö»þ¤Î¤Þ¤ÞÁ¯ÌÀ¤Ë¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¡Ø¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¡Ù¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥ÈÉü¹ïÈÇ
¡¡Éü¹ïÈÇ¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ÎÎ¢É½»æ¤Ë¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¾å±Ç¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»ÈÍÑ¡£B4 ¥µ¥¤¥º¡¢Á´18¥Ú¡¼¥¸¤Ç¡¢²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ1650±ß¡£
¡¡¾å±Ç·à¾ì¡Ê°ìÉô·à¾ì¤ò½ü¤¯¡Ë¤ÈFilmarks Store¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë¤Ë¤ÆÆÃÊÌÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ÈÎÇä·à¾ì¥ê¥¹¥È¤Ï¸åÆüÈ¯É½Í½Äê¡£