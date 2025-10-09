お笑いタレントのイモトアヤコ（39）が8日深夜放送のTBSラジオ「イモトアヤコのすっぴんしゃん」に出演。学生時代の友人たちとの出来事を明かした。

イモトは「つい先日の話なんですけども、私的には凄いことが実現しまして…何かと言いますと、ついにですよ、あのまどかと、あの白石さんと3人で遊んできました！」と報告し、「もう胸が熱いよ、まどかと白石さんが会ったのよ！」とコメント。

続けて「まどかっていうのが、このすっぴんしゃんステッカーでお世話になる私の大学時代の友人。白石さんっていうのが鳥取の小中の友達。私は両方学生時代から知っているんだけど、2人はもちろん会ったこともない。その2人がこの『すっぴんしゃん』を介して2人だけで通じ合い、そしてイモトもってことで3人で会うことができました」とした上で、「品川で合流しました。鳥取から羽田空港に来る人と長野から東京駅付近まで来るから品川がちょうど良いのではないかなってところで私が段取りをさせていただいて」と話した。

当日、友人2人と品川で合流した自身は「普通だったらとりあえず自己紹介なんかして“初めて会いましたね”みたいなことなんだろうけど息子もいるし結構バタバタしちゃって、とりあえず水族館に入ろうって会って5分でもう水族館入っちゃって」「今回はイルカショーが楽しいところだったから、時間もギリギリだったからイルカショーのところに行って。(ショー会場が)円形で前4列までが結構濡れるんですって。そこしか空いていなかったからしょうがないよねって座っていたんですけど」と振り返った。

さらに、「だんだん両隣のまどかと白石さんが濡れたくないみたいな空気を出し始めて。私はそれも思い出じゃんタイプなんだけど、2人は帰るし新幹線もあるしイヤなんだろうな、潮水だしと思って。3分前くらいに白石さんが“私、やっぱやめるわ”って言って立ち見席に移動するわって」「まどかは見るかなと思ったら“私もそうする”って言って初対面の白石さんについて行ったの。会って10分くらいでいきなりイルカショーを2人で見て大丈夫かなと思ったんだけど、2人でまあいいかと思って。案の定、1番大きいオキゴンドウというイルカがバシャンとしてきて、うちら(自分と息子は)濡れたんだけど」と水族館での体験を話した。