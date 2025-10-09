俳優の高橋英樹（81）が9日に都内で「シニアしごとEXPO2025」トークショーに出席。若さの秘けつを語り、独自の健康法も明かした。

軽やかな足取りで登場。「気が付くと81。年齢を意識した事はありません！」と元気にあいさつした。

50代の頃に腰痛を経験。インナーマッスルを意識し運動に気を配ると症状は改善。その後、再発もなく「ほとんど気持ちの持ちようなんです」とポジティブさが重要のようだ。

食事では、多くの野菜を摂取。「ボールに山ほどのサラダをのっけて食べている」という。“美味しく食べる”ことを心がけ、今でも「お肉は400グラムぐらい、いきます！」と食欲旺盛。医師からは「異常」と驚かれることもあるという。

続けて、「最初、乾布摩擦をやっていたんですけど、たわしで体をこすっている。風邪をひかなくなりました。あとは、顔を100回ぐらい叩きます」と、長年続けている独自の健康法を伝授。医師から「ケガしているのと一緒です。顔を叩くのは打撲です」と指摘されたが、「“今日も頑張るぞ！”と気合いが入るんですよ！」といまだ継続中。「人にはお勧めしません。私だけの健康法です」といい、笑いを誘っていた。