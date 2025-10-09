２０２６年４月の経営統合を予定する三菱ふそうトラック・バスと日野自動車は９日、両社が傘下に入る持ち株会社の名称を「ＡＲＣＨＩＯＮ（アーチオン）」にすると発表した。

車両基盤の共通化に加え、２８年末までに国内生産拠点を５工場から３工場に集約するなどして経営の効率化を図る。

新会社の名称は、弓状の構造物を意味する「ＡＲＣＨ」と、過去から未来に続く様子を意味する「ＥＯＮ（ＩＯＮ）」を組み合わせたもの。輸送の未来をつくり、次世代に受け継ぐとの思いを込めたという。

新会社の最高経営責任者（ＣＥＯ）は三菱ふそうのカール・デッペン社長が就く。日野の小木曽聡社長は最高技術責任者（ＣＴＯ）に就任する。２６年４月に東京証券取引所プライム市場への上場を目指す。統合後も三菱ふそうと日野のブランドは残す。

国内拠点では三菱ふそうの中津工場（神奈川県愛川町）を閉鎖し、川崎製作所（川崎市）に統合。配置転換などによって雇用は維持する。日野は羽村工場（東京都羽村市）を親会社のトヨタ自動車に売却し、生産拠点を茨城、群馬、神奈川の関東３県に集約する。開発や調達も統合し、価格競争力を高めたい考えだ。

デッペン氏は９日のオンライン記者会見で「ドライバー不足や関税などの地政学的な変化、競合他社の台頭などの課題に対応する必要があり、決意を持って前進する」と述べた。

三菱ふそうと日野は今年６月、経営統合で最終合意した。持ち株会社には三菱ふそうの親会社の独ダイムラートラックとトヨタが出資する。