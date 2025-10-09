双子を出産した歌手・タレントの中川翔子さんが、絵日記をインスタグラムのストーリーズに投稿。妊娠中の身体の不調をシャワーで癒やしていた様子を伝えています。



【写真を見る】【 中川翔子 】「シャワーは命の洗濯よ」妊娠中のつわり・かゆみ、出産後の後陣痛…シャワーが「本当に生き返るごほうび」絵日記で回想綴る





翔子さんは「風呂キャン苦手だけどつわりの時どーしてもムリな日があった」と回想。「双子妊娠から頭、顔、全身オイリーに変化してしまったのがつらかった」さらに帝王切開で出産した後も「とにかく痛いしシャワー解禁までガマン」「ボディーシートでふくけど全身のかゆみもありツライ」と、肌にトラブルが多発する様子を伝えています。









そして「後陣痛！！悪露！！子宮収縮で刺される痛さでうごけなくなった」と描き、このような身体の変化が次々現れる中で「シャワーの気持ちよさ涙出た」「本当に生き返るごほうび」と、こちらでもうれし泣きの自画像で救われた様子を伝えています。

【担当：芸能情報ステーション】