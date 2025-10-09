日本テレビ同期のフリーアナウンサー羽鳥慎一、藤井貴彦（53）が8日放送の日本テレビ系「1周回って知らない話」（水曜午後7時）に出演。同期のアナウンサー仲間のTeNYテレビ新潟の須山司アナウンサーから2人の微妙な距離感を明かされた。

94年入社組の羽鳥は藤井との共演に「うれしい」と話し、藤井も羽鳥を「大好きです」と語っていた。

須山アナは「羽鳥は多分、貴彦のこと大好きなんですよ。貴彦は（羽鳥を）嫌いでは全然ないですけど、微妙に距離を取ろうとしている。ひょっとしたらスタンスの違いがあるかもしれない。（藤井は）羽鳥のペースに巻き込まれていくのもちょっとこう、距離を置こうと思ってる可能性はありますね。決して仲が悪いとは言ってない」と語った。

藤井は「バラエティーもできる情報もできる、しかもロケもできる。高いレベルでできるのは羽鳥しかいない。素晴らしいプレーヤーなんですよ。このプレーヤーに自分は近づけないっていう距離感はある」と語った。さらに「羽鳥に対するリスペクトです。リスペクトがあるとちょっと遠くで見たくなる。入社3年目くらいまでは仕事を与えられた部分でいうと私の方が先に進んでいたと思いますけど、5年目以降のトップスピードは追いつけないです。びっくりしました」と羽鳥をたたえた。