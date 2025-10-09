この日、ドッグランでたっぷり遊ばせてもらったベルちゃんは、クールダウンのためにプールへ。顎まで水につかり、ぷかぷか浮きながらすっかりリラックスしている様子があまりにも気持ち良さそうだと評判になりました。

「想像以上のきゃわいい声にキュンキュンしました」「愛くるしいー♡」と反響を呼び、8万回以上再生されています。

【動画：2匹の犬をプールに連れて行ったら、顎までつかった1匹が…気持ち良くて見せた『まさかの反応』】

ドッグランでたっぷり遊んだ後はクールダウン！

今回ご紹介するのは、Instagramアカウント『gussan_belle_rey』へ投稿された、ボーダーコリーの「ベルちゃん」の様子です。この日、予約制の貸し切り施設へ遊びに来ていたベルちゃん。芝が綺麗に整えられていてとても広いというドッグランでたっぷり遊んだ後は、クールダウンのためにプールへ入ることに。

よくこの施設を利用しているとのことで、物怖じすることなくプールへ近づくベルちゃん。妹犬の「レイちゃん」は一足先に気持ち良さそうに泳いでいて、ベルちゃんも尻尾を振りながらスルリと水の中へ入ったのだそう。

あまりの気持ち良さにすっかりリラックス

プールに入ったベルちゃんは、水の冷たさが心地よいのか、鼻がつかるかつからないかくらいのところまで水につかってうっとりした表情に。目もしょぼしょぼしてきて、そっとしておいたらそのまま寝てしまいそう。

そのうち可愛い声まで出始めて、見ていても本当に気持ち良さそうにゆらゆら揺れているベルちゃん。人間がお風呂につかった時「あー」と声が出てしまうような、そんな感覚だったのかもしれません。

やっぱり気持ちが良いと声が出るベルちゃん

後日、また同じドッグランへ遊びに行ったベルちゃんとレイちゃん。朝からたっぷり走り回った後は、仲良く二匹でプールへ入ったそうなのですが、ここでもやっぱりベルちゃんの可愛い声が聞けたのだとか。

同じようにすっぽりと水につかって、冷たさを満喫していたベルちゃんの口からは、気持ち良さそうな声が。猛暑日が続きぐったりしがちな夏も、全力で楽しんでいたベルちゃんなのでした。

この投稿へは「温泉に入ってあぁぁ～の声と同じなんかな？」「可愛過ぎます♡顔が浸からないギリギリの所でふわふわしてるのも最高」「可愛い声ですね」「気持ち良さそう」「可愛い可愛い可愛い。うわ、波とか立てないでくださいよって感じも可愛い笑」「沈み具合が独特。もちろん声がピカイチで可愛過ぎます」「入り方が可愛すぎます」「アゴ置き浮輪をプレゼントしたいほど気持ち良さそう…」など、ベルちゃんの姿に癒された視聴者から多くのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント『gussan_belle_rey』では、ボーダーコリーの可愛い姉妹「ベルちゃん」「レイちゃん」と飼い主さんご家族との日々の様子が公開されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「gussan_belle_rey」さま

執筆：和雅

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。