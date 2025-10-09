【台風情報】台風23号（ナクリー）は3連休に沖縄や西日本に影響か…今後の進路と勢力は 3連休の天気は 気象庁発表
台風第２３号は、日本の南を
１時間におよそ２０キロの速さで北北西へ進んでいます。
台風第２３号は、９日１２時には
日本の南の
北緯２３度２５分、東経１３５度２５分にあって、
１時間におよそ２０キロの速さで北北西へ進んでいます。
中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は２０メートル、
最大瞬間風速は３０メートルで
中心から半径２２０キロ以内では
風速１５メートル以上の強い風が吹いています。
日本の南の
北緯２４度３５分、東経１３３度３０分を中心とする
半径７５キロの円内に達する見込みです。
中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は２０メートル、
最大瞬間風速は３０メートルが予想されます。
２４時間後の１０日１２時には
南大東島の東北東約４０キロの
北緯２５度５５分、東経１３１度３５分を中心とする
半径１０５キロの円内に達する見込みです。
中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は２０メートル、
最大瞬間風速は３０メートルが予想されます。
なお、台風の中心が予報円に入る確率は７０％です。
■台風23号の位置、勢力などの詳細データ
台風第23号(ナクリー)
2025年10月09日13時05分発表
09日12時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 日本の南
中心位置 北緯23度25分 (23.4度)
東経135度25分 (135.4度)
進行方向、速さ 北北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
15m/s以上の強風域 全域 220 km (120 NM)
10日00時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 日本の南
予報円の中心 北緯24度35分 (24.6度)
東経133度30分 (133.5度)
進行方向、速さ 北西 20 km/h (11 kt)
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 75 km (40 NM)
10日12時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南大東島の東北東約40km
予報円の中心 北緯25度55分 (25.9度)
東経131度35分 (131.6度)
進行方向、速さ 北西 20 km/h (11 kt)
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 105 km (57 NM)
11日09時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 奄美大島の南約120km
予報円の中心 北緯27度20分 (27.3度)
東経129度25分 (129.4度)
進行方向、速さ 北西 15 km/h (7 kt)
中心気圧 994 hPa
中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)
予報円の半径 210 km (115 NM)
12日09時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 九州の南
予報円の中心 北緯30度05分 (30.1度)
東経131度55分 (131.9度)
進行方向、速さ 北東 15 km/h (9 kt)
中心気圧 994 hPa
中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)
予報円の半径 300 km (160 NM)
13日09時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 東海道沖
予報円の中心 北緯31度35分 (31.6度)
東経138度25分 (138.4度)
進行方向、速さ 東北東 25 km/h (14 kt)
中心気圧 992 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 370 km (200 NM)
14日09時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 日本の東
予報円の中心 北緯31度50分 (31.8度)
東経144度00分 (144.0度)
進行方向、速さ 東 20 km/h (12 kt)
中心気圧 992 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 460 km (250 NM)
■3連休の週間天気予報 全国・九州・沖縄（画像）