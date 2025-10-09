台風第２３号は、日本の南を

１時間におよそ２０キロの速さで北北西へ進んでいます。

台風第２３号は、９日１２時には

日本の南の

北緯２３度２５分、東経１３５度２５分にあって、

中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は２０メートル、

最大瞬間風速は３０メートルで

中心から半径２２０キロ以内では

風速１５メートル以上の強い風が吹いています。





■台風23号の位置、勢力などの詳細データ

台風第23号(ナクリー)

2025年10月09日13時05分発表

09日12時の実況

種別 台風

大きさ -

強さ -

存在地域 日本の南

中心位置 北緯23度25分 (23.4度)

東経135度25分 (135.4度)

進行方向、速さ 北北西 20 km/h (12 kt)

中心気圧 1000 hPa

中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)

最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)

15m/s以上の強風域 全域 220 km (120 NM)

10日00時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 日本の南

予報円の中心 北緯24度35分 (24.6度)

東経133度30分 (133.5度)

進行方向、速さ 北西 20 km/h (11 kt)

中心気圧 1000 hPa

中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)

最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)

予報円の半径 75 km (40 NM)

10日12時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 南大東島の東北東約40km

予報円の中心 北緯25度55分 (25.9度)

東経131度35分 (131.6度)

進行方向、速さ 北西 20 km/h (11 kt)

中心気圧 1000 hPa

中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)

最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)

予報円の半径 105 km (57 NM)

11日09時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 奄美大島の南約120km

予報円の中心 北緯27度20分 (27.3度)

東経129度25分 (129.4度)

進行方向、速さ 北西 15 km/h (7 kt)

中心気圧 994 hPa

中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)

予報円の半径 210 km (115 NM)

12日09時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 九州の南

予報円の中心 北緯30度05分 (30.1度)

東経131度55分 (131.9度)

進行方向、速さ 北東 15 km/h (9 kt)

中心気圧 994 hPa

中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)

予報円の半径 300 km (160 NM)

13日09時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 東海道沖

予報円の中心 北緯31度35分 (31.6度)

東経138度25分 (138.4度)

進行方向、速さ 東北東 25 km/h (14 kt)

中心気圧 992 hPa

中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)

予報円の半径 370 km (200 NM)

14日09時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 日本の東

予報円の中心 北緯31度50分 (31.8度)

東経144度00分 (144.0度)

進行方向、速さ 東 20 km/h (12 kt)

中心気圧 992 hPa

中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)

予報円の半径 460 km (250 NM)

