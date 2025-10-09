TUY

写真拡大

台風第２３号は、日本の南を
１時間におよそ２０キロの速さで北北西へ進んでいます。

【画像】台風23号の3連休の動き・全国の天気は

　台風第２３号は、９日１２時には
日本の南の
北緯２３度２５分、東経１３５度２５分にあって、
１時間におよそ２０キロの速さで北北西へ進んでいます。
中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は２０メートル、
最大瞬間風速は３０メートルで
中心から半径２２０キロ以内では
風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

　台風の中心は、１２時間後の１０日０時には
日本の南の
北緯２４度３５分、東経１３３度３０分を中心とする
半径７５キロの円内に達する見込みです。
中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は２０メートル、
最大瞬間風速は３０メートルが予想されます。
　２４時間後の１０日１２時には
南大東島の東北東約４０キロの
北緯２５度５５分、東経１３１度３５分を中心とする
半径１０５キロの円内に達する見込みです。
中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は２０メートル、
最大瞬間風速は３０メートルが予想されます。
　なお、台風の中心が予報円に入る確率は７０％です。

台風23号の位置、勢力などの詳細データ

台風第23号(ナクリー)
2025年10月09日13時05分発表

09日12時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    -
存在地域    日本の南
中心位置    北緯23度25分 (23.4度)
東経135度25分 (135.4度)
進行方向、速さ    北北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧    1000 hPa
中心付近の最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
15m/s以上の強風域    全域 220 km (120 NM)

10日00時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    日本の南
予報円の中心    北緯24度35分 (24.6度)
東経133度30分 (133.5度)
進行方向、速さ    北西 20 km/h (11 kt)
中心気圧    1000 hPa
中心付近の最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
予報円の半径    75 km (40 NM)

10日12時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南大東島の東北東約40km
予報円の中心    北緯25度55分 (25.9度)
東経131度35分 (131.6度)
進行方向、速さ    北西 20 km/h (11 kt)
中心気圧    1000 hPa
中心付近の最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
予報円の半径    105 km (57 NM)

11日09時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    奄美大島の南約120km
予報円の中心    北緯27度20分 (27.3度)
東経129度25分 (129.4度)
進行方向、速さ    北西 15 km/h (7 kt)
中心気圧    994 hPa
中心付近の最大風速    23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (65 kt)
予報円の半径    210 km (115 NM)

12日09時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    九州の南
予報円の中心    北緯30度05分 (30.1度)
東経131度55分 (131.9度)
進行方向、速さ    北東 15 km/h (9 kt)
中心気圧    994 hPa
中心付近の最大風速    23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (65 kt)
予報円の半径    300 km (160 NM)

13日09時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    東海道沖
予報円の中心    北緯31度35分 (31.6度)
東経138度25分 (138.4度)
進行方向、速さ    東北東 25 km/h (14 kt)
中心気圧    992 hPa
中心付近の最大風速    25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (70 kt)
予報円の半径    370 km (200 NM)

14日09時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    日本の東
予報円の中心    北緯31度50分 (31.8度)
東経144度00分 (144.0度)
進行方向、速さ    東 20 km/h (12 kt)
中心気圧    992 hPa
中心付近の最大風速    25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (70 kt)
予報円の半径    460 km (250 NM)

■3連休の週間天気予報　全国・九州・沖縄（画像）