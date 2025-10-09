参院選議員でタレントのラサール石井氏（69）が8日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。当選から2カ月、現在の活動について語った。

この日はフジテレビ「ボキャブラ天国」（92〜99年）で人気を博した埼玉県三郷市市議会議員でお笑いコンビ「X-GUN」西尾季隆氏とともに出演。2人とも7月20日に投開票が行われた選挙で初当選しており、タレント議員としてスタートを切ったばかり。タレント議員同士でトークを繰り広げた。

ラサール氏が政治家の秘書の仕事について、いわゆるタレントのマネジャーのような仕事のほか「政策を書いてくれたりとか。これからこんなのことをやっていこう、と政策を書いてくれる。あと、質問主意書ってのがあって。要するに、陳情が来るんですよ。市民運動をやっている人からすると、だいたい窓口は共産党か、社民党ぐらいしか無いから。俺のところ、いっぱい、いらっしゃるんだ。それを受けて“これちょっと質問主要書を書いて、省庁に聞いてみましょう”と」と説明した。

「で、（国会会期は）8月1日から5日間、（土日はさんで実労働は）3日なんだけど、質問主意書を1個。政治的空白じゃん、今」とラサール氏。「この間にも強制送還がむちゃくちゃ行われているわけ。でも、入管の中に入っている人も、仮放免されるわけよ。仮放免されて生活してて、子どもも生まれて、子どもは日本の学校で日本語しかしゃべれない。そんな子まで、今、強制送還している。それはちょっとひどいだろうっていうことを質問主意書にして。それを秘書さんがいってくれるわけ。それにハンコを押して出す。そうすると、返事が返ってくる。本当に、木で鼻をくくったような答えですよ。今度は、院内集会を、参議院の中で、会議室借りて。その市民運動の人たちを呼んで、前にずらっと入管所の人が並んで、質問して行くっていう。そういうような（ことをしている）、省庁交渉はいくつがあって。それに超党派の議員で“出ませんか”とか“出てください”みたいなのに出てやる、とか」とした。

「とにかく、陳情の人がいっぱい来るんで。だいたい労働問題。今、2カ月ちょいですけど、ほぼ外国人のことやってます。特に、朝鮮系の」と説明。長生炭鉱の問題などに取り組んでいると明かした。