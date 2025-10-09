◇ナ・リーグ地区シリーズ第3戦 ドジャース2―8フィリーズ（2025年10月8日 ロサンゼルス）

ドジャースのムーキー・ベッツ内野手（33）が8日（日本時間9日）、本拠でのフィリーズとの地区シリーズ第3戦に「2番・遊撃」で先発出場。自身ポストシーズン初となる三塁打を含む2安打もチームは投手陣が崩れ大敗を喫した。

初回1死の第1打席で相手先発・ノラの直球を捉え、右中間へ鋭い打球を放つと、中堅手・マーシュが捕り切れず俊足を飛ばして一気に三塁打とした。PS出場79試合目で初の三塁打となった。

5回にも2死から中前打でチャンスメークしたが後が続かず、無得点に終わった。

初回の三塁打で得点をできなかったことに「間違いなく、チャンスを逃したと思う」と試合後は悔しそうな表情を見せたものの「この囲み（取材）全体の雰囲気が、まるで“もう敗退した”かのように感じるね（笑）」と沈み気味なメディアにチクリ。「僕らはまだ2勝している」と王手をかけている状況は変わらないとし「もちろんプレッシャーはあるけど、それもゲームの一部だと思っている。プレッシャーというのは、むしろ“”特権”だ。その立場にいられること自体がありがたいことなんだ」とプレッシャーさえも受け入れてPSを楽しむべきと語った。

この日は自軍打線とは対照的に第2戦まで苦しんでいたフィリーズ打線がシュワバー2発にターナー3安打など活気を取り戻したものの「彼らのことを心配する必要はない」ときっぱり。「自分が気にかけるのは、自分ができることだけだ。つまり、自分の努力と、明日の試合に向けた姿勢だけに集中する」と言い切った。

リリーフで5失点したカーショーについても「もちろん見ていてつらかった」としながらも「でも、カーショーがどれだけの存在かを忘れてはいけない。彼はすでに球団の象徴であり、いつか銅像が建つような選手だ。通算で見れば、間違いなく一番最初に殿堂入りするレベルの投手。野球史に残る存在だ。だから、たった2イニングの結果だけでそれを否定することはできないし、すべきでもない」と敬意を込めて話した。