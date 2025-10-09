◆プロボクシング ▼ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）王座決定戦１２回戦 同級１位・那須川天心―同級２位・井上拓真 ▼スーパーフライ級（５２・１キロ以下）１０回戦 坪井智也―カルロス・クアドラス（１１月２４日、トヨタアリーナ東京）

ＷＢＯアジアパシフィックバンタム級王者・坪井智也（２９）＝帝拳が１１月２４日にトヨタアリーナ東京で、元ＷＢＣ世界スーパーフライ級王者で現ＷＢＣ同級１位のカルロス・クアドラス（３７）＝メキシコ＝とプロ３戦目を行うことが９日、東京・神楽坂の帝拳ジムで発表された。

会見に臨んだ坪井は「スーパーフライ級が自分の適正体重。このクラスでどれだけ自分の力を発揮できるか。クアドラスは実績があり手数も多く、スピードもある。強い相手でワクワクしている」と６度の防衛に成功した元世界王者との対戦が待ち遠しい。

坪井は２０２１年ベオグラードで開催された世界選手権で日本人初の金メダリストとなり、今年３月にＡ級８回戦でプロデビュー。６月にはＷＢＯアジアパシフィックバンタム級王座決定戦で、バン・タオ・トラン（インドネシア）に判定勝ち。プロ２戦目での地域タイトル獲得は国内最速タイ記録となった。

バンタム級の地域タイトルを手にしたが、世界は１階級軽いスーパーフライ級で狙う。その意味でもクアドラスとの対戦は、今後を占う上での大一番になる。「１０ラウンドを通してどう試合を支配できるか。前回１０ラウンド戦って体力的には問題ないことが分かった。あとは、僕の足りない決定打を１０ラウンドの中でどうまぜていけるか。残りの期間でその課題をクリアして試合に臨みたい」と意気込む。テクニックではすでに世界トップレベルという声もあがる逸材が、世界１位を相手に事実上の世界前哨戦に挑む。

同興行のメインイベントは那須川天心（２７）＝帝拳＝と井上拓真（２９）＝大橋＝が対戦するＷＢＣ世界バンタム級王座決定戦、セミファイナルは東洋太平洋フェザー級王者・中野幹士（３０）＝帝拳＝がライース・アリーム（３５）＝米国＝と対戦するＩＢＦ世界同級挑戦者決定戦、バンタム級１０回戦では日本同級王者・増田陸（２８）＝帝拳＝が、ホセ・カルデロン（２２）＝メキシコ＝との世界ランカー対決に挑む。

前売りチケットは１０日、午後６時からローソンチケットで発売される。