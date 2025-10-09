ÁýÅÄÎ¦¡¢£±£±¡¦£²£´À¤³¦¥é¥ó¥«¡¼¤ÈÂÐÀï¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¥¯¥ê¥¢¤·¤ÆÀ¤³¦Á°¾¥Àï¤Ë¡×¡¡°æ¾å¾°Ìï¤È¤Î¥¹¥Ñ¡¼¤â¡ÖÂç¤¤Ê¼«¿®¡×
¡¡£×£Â£ÃÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé£±°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê£²£·¡Ë¡áÄë·ý¡á¤ÈÆ±µé£²°Ì¡¦°æ¾åÂó¿¿¡Ê£²£¹¡Ë¡áÂç¶¶¡á¤¬ÂÐÀï¤¹¤ë£×£Â£ÃÀ¤³¦Æ±µé²¦ºÂ·èÄêÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö£Ð£ò£é£í£å¡¡£Ö£é£ä£å£ï¡¡£Â£ï£ø£é£î£ç£±£´¡×¡Ê£±£±·î£²£´Æü¡¢¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡Ë¤ÎÄÉ²ÃÂÐÀï¥«¡¼¥É¤¬£¹Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥Ð¥ó¥¿¥àµé£±£°²óÀï¤Ç¡¢ÆüËÜÆ±µé²¦¼Ô¤Ç£×£Â£ÁÆ±µé£´°Ì¤ÎÁýÅÄÎ¦¡Ê£²£¸¡Ë¡áÄë·ý¡á¤¬¡¢£×£Â£ÃÆ±µé£±£´°Ì¤Î¥Û¥»¡¦¥«¥ë¥Ç¥í¥ó¡Ê£²£²¡Ë¡á¥á¥¥·¥³¡á¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀïÀÓ¤ÏÁýÅÄ¤¬£¸¾¡¡Ê£¸£Ë£Ï¡Ë£±ÇÔ¡¢¥«¥ë¥Ç¥í¥ó¤¬£±£´¾¡¡Ê£¶£Ë£Ï¡Ë£²ÇÔ¡£
¡¡¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ç£×£Â£Á£´°Ì¡¢£×£Â£Ã£¸°Ì¡¢£É£Â£Æ¡õ£×£Â£Ï£¶°Ì¤È¤¤¤º¤ì¤âÀ¤³¦¥é¥ó¥¯¾å°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ëÁýÅÄ¤Ï¡¢£¶·î£¸Æü¤ÎÁ°Àï¤Ç£×£Â£ÁÀ¤³¦Æ±µé£±£±°Ì¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥Ð¥ó¥±¥¹¡Ê¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¡Ë¤Ëº¸¥¹¥È¥ì¡¼¥È°ìÈ¯¤Ç½é²ó£Ë£Ï¾¡¤Á¡££²ÀïÏ¢Â³¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥«¡¼¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤ë¤¬¡ÖÈó¾ï¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î»î¹ç¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¡¢À¤³¦Ä©Àï¤ÎÁ°¾¥Àï¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£Á°²ó¤òÄ¶¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¾×·âÅª¤Ê»î¹ç¤ò³§ÍÍ¤Ë¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
¡¡£¸·î¤Ë¤Ï¡¢£×£Â£ÁÆ±µé»ÃÄê²¦¼Ô¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡Ê¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡Ë¤È¤ÎËÉ±ÒÀï¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê£³£²¡Ë¡áÂç¶¶¡á¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£¡Ö°ìÈÖ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êµ¤»ý¤Á¤ÎÌÌ¤Ç¡¢Âç¤¤Ê¼«¿®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°æ¾åÁª¼ê¤«¤é¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÍê¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¡¢¸÷±É¤Ê¤³¤È¡£¤½¤ÎÁê¼ê¤ò¤·¤Ã¤«¤êÌ³¤á¤é¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦»ö¼Â¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÂç¤¤Ê¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ý³Ï¤òÆÀ¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡Ö°ú¤Â³¤¼«Ê¬¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¢¥Ü¥Ç¥£¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤ä¡¢ÍýÁÛ¤Î¾¡¤ÁÊý¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ëÉÛÀÐ¤Ê¤É¡¢ºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£·î£¶Æü¤Ë¤Ï¡¢»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë£³³¬µé¤Ç¤Î£´ÃÄÂÎÅý°ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ß¥É¥ëµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¥Æ¥ì¥ó¥¹¡¦¥¯¥í¥Õ¥©¡¼¥É¡Ê£³£¸¡Ë¡áÊÆ¹ñ¡á¤¬Äë·ý¥¸¥à¤òË¬Ìä¡£¥Ñ¥¦¥ó¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥Ñ¥¦¥ó¥É¡Ê£Ð£Æ£Ð¡¢Á´³¬µé¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ÎºÇ¶¯¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ë£±°Ì¤Î²¦¼Ô¤ÈÂÐÌÌ¤·¤¿ÁýÅÄ¤Ï¡Ö°õ¾Ý¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤Æ¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ÑÀª¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Î©¤Á»Ñ¤¬¤¹¤´¤¯´ñÎï¤Ç¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆÃÊÌ¤Ê¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈºÇ¶¯¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Î¥ª¡¼¥é¤Ë´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Æ±¶½¹Ô¤Ç¤Ï¡¢£É£Â£ÆÀ¤³¦¥Õ¥§¥¶¡¼µéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤ÇÆ±µé£·°Ì¡¦ÃæÌî´´»Î¡Ê£³£°¡Ë¡áÄë·ý¡á¤¬Æ±µé£µ°Ì¤Ç¸µ£×£Â£ÁÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé»ÃÄê²¦ºÂ¤Î¥é¥¤¡¼¥¹¡¦¥¢¥ê¡¼¥à¡Ê£³£µ¡Ë¡áÊÆ¹ñ¡á¤ÈÂÐÀï¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé£±£°²óÀï¤Ç£×£Â£Ï¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦ÄÚ°æÃÒÌé¡Ê£²£¹¡Ë¡áÄë·ý¡á¤¬¸µÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¤Î£×£Â£ÃÆ±µé£±°Ì¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥¯¥¢¥É¥é¥¹¡Ê£³£·¡Ë¡á¥á¥¥·¥³¡á¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Á°Çä¤ê¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï£±£°·î£±£°Æü¸á¸å£¶»þ¤«¤é¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¶½¹Ô¤Ï£Ð£ò£é£í£å¡¡£Ö£é£ä£å£ï¤ÇÆÈÀê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£