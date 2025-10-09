◇MLB DS第3戦 フィリーズ 8-2 ドジャース(9日、ドジャー・スタジアム)

敗れたドジャースのデーブ・ロバーツ監督が、この日、5打数ノーヒットに終わった大谷翔平選手についてコメントしました。

大谷選手はポストシーズンの5試合で23打数4安打、打率.174と調子を落としています。

ロバーツ監督はそんな大谷選手の不調について「左投手との対戦が多いことが一因だと思う」と語りました。

とりわけフィリーズとの3試合でドジャース打線に対し好投したのは左投手が多く、同じ左打者のフレディ・フリーマン選手も10打数2安打と抑え込まれています。

そしてロバーツ監督はその好投手と対峙していることを考慮しつつ「見てわかる通り、ボールが内角や外角に厳しく攻められている中で、打てるチャンスを見いだせていないように思う。判断に迷っているのだと思う。彼は打席での判断が今、必要なレベルに達していないようだ。私の見解は、判断の問題だと思う」と述べました。

制球を乱さない好投手を相手に、いかに粘り強く打席に立ち失投を引き出せるか、そのボールの見極めについて改善する必要があることを示唆しました。