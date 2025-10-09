三上悠亜、美スタイル際立つオフショルミニワンピでディズニー満喫「可愛すぎて見惚れる」「デコルテ綺麗」の声
【モデルプレス＝2025/10/09】タレントの三上悠亜が10月8日、自身のInstagramを更新。ニットミニワンピース姿で東京ディズニーシーを訪れた際の写真を公開し、話題となっている。
【写真】三上悠亜、美脚＆デコルテ輝くディズニーコーデ
三上は「ハロウィンディズニー チェックのカチューシャ可愛い」とつづり、チェック柄の耳付きカチューシャをつけ、グレーのニットミニワンピースにブーツ姿の写真を公開。「オフショルとタートル2wayで着れるの あざとかわいいい」とワンピースを紹介しており、美しい胸元から肩のラインを見せたオフショルダーの形で着用し、裾からはスラリとした脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎて見惚れる」「美しい」「ワンピース似合ってる」「素敵」「眼福」「デコルテ綺麗」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆三上悠亜、オフショルワンピでディズニーへ
◆三上悠亜の投稿に反響
