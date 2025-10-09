Hobby sakura、「勝利の女神：NIKKE」より「アリス：ワンダーランドバニー」と「プリバティ：アンカインド・メイド 」をフィギュア化
【勝利の女神：NIKKE アリス：ワンダーランドバニー】 【勝利の女神：NIKKE プリバティ：アンカインド・メイド】 2026年6月 発売予定 価格：各8,250円
海外ホビーメーカー「Hobby sakura」は、フィギュア「勝利の女神：NIKKE アリス：ワンダーランドバニー」と「勝利の女神：NIKKE プリバティ：アンカインド・メイド」を2026年6月に発売する。価格は各8,250円。
本商品はゲーム「勝利の女神：NIKKE」より「アリス：ワンダーランドバニー」と「プリバティ：アンカインド・メイド」を1/10スケールフィギュア化したもの。
「勝利の女神：NIKKE アリス：ワンダーランドバニー」はバニースーツ姿が再現され、ボリュームあるツインテールにはニンジンモチーフのアクセサリが施され、白タイツの質感なども細かく造形されている。
「プリバティ：アンカインド・メイド」はメイド服姿が再現され、恥ずかしそうにハートポーズを取る様子が表現されている。短いスカート丈やフリルも細かく造形されている。
勝利の女神：NIKKE アリス：ワンダーランドバニー
価格：8,250円
スケール：1/10
サイズ：全高約190mm(台座含む)
勝利の女神：NIKKE プリバティ：アンカインド・メイド
価格：8,250円
スケール：1/10
サイズ：全高約190mm(台座含む)
(C) SHIFT UP Corp.