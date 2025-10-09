【勝利の女神：NIKKE アリス：ワンダーランドバニー】 【勝利の女神：NIKKE プリバティ：アンカインド・メイド】 2026年6月 発売予定 価格：各8,250円

海外ホビーメーカー「Hobby sakura」は、フィギュア「勝利の女神：NIKKE アリス：ワンダーランドバニー」と「勝利の女神：NIKKE プリバティ：アンカインド・メイド」を2026年6月に発売する。価格は各8,250円。

本商品はゲーム「勝利の女神：NIKKE」より「アリス：ワンダーランドバニー」と「プリバティ：アンカインド・メイド」を1/10スケールフィギュア化したもの。

「勝利の女神：NIKKE アリス：ワンダーランドバニー」はバニースーツ姿が再現され、ボリュームあるツインテールにはニンジンモチーフのアクセサリが施され、白タイツの質感なども細かく造形されている。

「プリバティ：アンカインド・メイド」はメイド服姿が再現され、恥ずかしそうにハートポーズを取る様子が表現されている。短いスカート丈やフリルも細かく造形されている。

勝利の女神：NIKKE アリス：ワンダーランドバニー

2026年6月 発売予定

価格：8,250円

スケール：1/10

サイズ：全高約190mm(台座含む)

勝利の女神：NIKKE プリバティ：アンカインド・メイド

2026年6月 発売予定

価格：8,250円

スケール：1/10

サイズ：全高約190mm(台座含む)

(C) SHIFT UP Corp.