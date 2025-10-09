８日に放送されたＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」では、久々の「四世代リレー」を放送。４４歳のご当地アイドルが登場し、スタジオもその若さに騒然となった。

この日は第４回となった「四世代リレー」を開催。孫、母、祖母、曽祖母の４世代で７５メートルずつ走り、優勝を狙う。

スケジュールの都合で参加は叶わなかったが、四世代として登場したのが広島のご当地アイドル「悪女時代」のフジコちゃん（４４）。孫を抱っこして登場した姿にスタジオは「４４に見えない！」などと騒然。

リビングでは娘の由奈さん（２７）もいたが、この２ショットに後藤輝基や山崎弘也は「姉妹じゃん！」「４０代には見えない」と驚きの声が上がったほど。

フジコちゃんは高校２年だった１７歳で出産。学校は「中退するしかなくて。３年生とかなら休学とか、そのままどうにかできたが、２年で休学もできないからと」と中退し、２年後の１９歳に離婚した。

離婚理由については「あんまり、言えないことが多いので」と言い、バキューン音で理由は伏せられていた。

「悪女時代」の公式Ｘもフジコちゃんを紹介。「『夢を語るのに年齢制限はない！』その言葉を体現するように、今日も輝くフジコちゃん。これからの活躍もお楽しみに」という言葉とアイドル姿のフジコちゃんの写真をアップしていた。